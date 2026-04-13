Zarobki wyższe nawet o 2 tys. zł. Ekspert wyjaśnia, kto ma przewagę na rynku pracy

oprac. Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 11:35
Absolwenci, którzy jeszcze przed studiami zdobyli doświadczenie zawodowe, zarabiają średnio 6,4 tys. zł brutto miesięcznie, podczas gdy osoby bez takiego doświadczenia - 4,36 tys. zł - wynika z analizy Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu (PRB). Ci, którzy zdobywali doświadczenie w trakcie nauki, zarabiają ok. 5,7 tys. zł.

Analiza została przygotowana na podstawie danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) i dotyczyła osób, które ukończyły studia w 2023 r. W przeciwieństwie do wcześniejszych zestawień, koncentrujących się na różnicach między miastami, tym razem autorzy skupili się na wpływie momentu zdobycia doświadczenia zawodowego na wysokość przyszłej pensji.

Wynagrodzenia a moment zdobywania doświadczenia

Jak przekazali PAP przedstawiciele PRB, najlepiej wynagradzaną grupą okazały się osoby, które pracowały jeszcze, zanim uzyskały indeks. Ich średnie zarobki były o ok. 700 zł brutto wyższe niż absolwentów, którzy zaczęli zdobywać doświadczenie w trakcie nauki, i aż o ok. 2 tys. zł wyższe niż u tych bez żadnego doświadczenia.

Różnice w zarobkach młodych ludzi zależały także od poziomu wykształcenia. Wśród absolwentów studiów licencjackich osoby bez doświadczenia zarabiały średnio 3 967,20 zł miesięcznie. Ci, którzy pracowali w trakcie nauki, osiągali wynagrodzenie na poziomie 5 224,51 zł, natomiast osoby z doświadczeniem sprzed studiów - 5 958,15 zł.

Najwyższe wynagrodzenia w całej tej grupie odnotowano w Warszawie i metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, a najniższe w Poznaniu i Rzeszowie.

W przypadku studiów magisterskich uzupełniających absolwenci bez doświadczenia zarabiali średnio 4 598,41 zł brutto miesięcznie. Osoby, które zdobywały doświadczenie w trakcie nauki, osiągały 6 296,33 zł, a ci, którzy pracowali wcześniej - 7 189,74 zł.

Nieco mniejsze dysproporcje dotyczyły jednolitych studiów magisterskich. Ich absolwenci bez doświadczenia zarabiali średnio 4 757,11 zł, absolwenci pracujący w trakcie studiów - 5 491,24 zł, a ci, którzy szli na studia, przepracowawszy wcześniej jakiś czas - 5 854,79 zł.

Zróżnicowanie regionalne wynagrodzeń

Analiza ujawniła także zróżnicowanie regionalne. Np. w Łodzi absolwenci studiów magisterskich bez doświadczenia zarabiali średnio 4 049,42 zł, podczas gdy osoby łączące naukę z pracą - ponad 1,5 tys. zł więcej. Z kolei w Lublinie wcześniejsze doświadczenie przekładało się na wzrost wynagrodzenia jedynie o ok. 61 zł.

Nietypowym przypadkiem był Rzeszów, gdzie badacze zaobserwowali odstępstwo od trendu - osoby bez doświadczenia zarabiały tam średnio o 47 zł więcej niż pracujące w trakcie studiów.

Autorzy analizy podkreślili jednak, że kluczowe znaczenie ma nie tylko samo doświadczenie, ale także jego jakość i dopasowanie do przyszłej ścieżki zawodowej. Ich zdaniem istotne jest, by pracować w branży, z którą chce się związać swoją przyszłość, a najlepiej także blisko stanowisk, do których się aspiruje.

- Dlatego polecam staże. Dają one możliwość poznania przyszłej branży, nawet tej wymagającej. Są one furtką dla początkujących. Poza tym dobry staż pozwoli zrozumieć funkcjonowanie całej firmy i nawiązać kontakt z osobami na stanowiskach, które nas interesują. I pokazać się z jak najlepszej strony, a tym samym zapunktować na przyszłość u potencjalnego pracodawcy - podsumował Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Serwis Nauka w Polsce objął patronatem medialnym Program Kariera PRB.

Katarzyna Czechowicz (PAP)

Źródło PAP
