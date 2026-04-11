1/4 etatu: ile to godzin pracy, wynagrodzenie 2026 i urlop wypoczynkowy

1/4 etatu: ile godzin pracy?

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę może obejmować pełny etat albo niepełny etat. Taką informację należy wpisać w umowie. Jeśli jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, wskazuje się konkretny wymiar, np. 1/2, 1/3, 1/4. Normą czasu pracy dla pracy jest 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie powinien być dłuższy niż 4 miesiące (wyjątki w art. 135-138, 143 i 144 Kodeksu pracy). Zatem ile wyniesie liczba godzin pracy na 1/4 etatu? Pracownik powinien wykonywać przeciętnie 10 godzin pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy

Miesięczna liczba godzin pracy przy 1/4 etatu w 2026 r. wynosi:

styczeń 2026 - 40 godzin luty 2026 - 40 godzin marzec 2026 - 44 godziny kwiecień 2026 - 42 godziny maj 2026 - 40 godzin czerwiec 2026 - 42 godziny lipiec 2026 - 46 godzin sierpień 2026 - 40 godzin wrzesień 2026 - 44 godziny październik 2026 - 44 godziny listopad 2026 - 40 godzin grudzień 2026 - 40 godzin

1/4 etatu - wynagrodzenie 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Kwotę tę należy w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu obniżyć, aby otrzymać płacę najniższą, jaką może otrzymać osoba zatrudniona na umowę o pracę na 1/4 etatu. W 2026 r. będzie to 1201,50 zł brutto. Netto czyli na rękę taki pracownik powinien otrzymać około 929 zł.

1/4 etatu - wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Jeżeli staż pracy jest krótszy niż 10 lat, należy się 20 dni urlopu, a kiedy pracownik przepracował minimum 10 lat (zalicza się tu lata nauki i zgodnie z nowymi zasadami liczenia stażu pracy także np. pracę na zleceniu czy działalności gospodarczej) otrzymuje 26 dni urlopu. Przy proporcjonalnym obniżeniu urlopu w stosunku do wymiaru etatu osoba na 1/4 etatu uzyskuje prawo do 5 albo 7 dni urlopu (wynik 6,5 dnia należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia urlopu). Jest to odpowiednio 40 lub 56 godzin.