1/4 etatu - ile to godzin pracy, wynagrodzenie minimalne w 2026 r. i wymiar urlopu wypoczynkowego

Emilia Panufnik
dzisiaj, 12:57
Zatrudnienie na niepełny etat można ustalić pomiędzy stronami stosunku pracy np. na 1/4 etatu. Ile to będzie godzin pracy? Jakie wynagrodzenie minimalne w 2026 r. przysługuje osobie zatrudnionej na jedną czwartą etatu? Ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego takiego pracownika?

1/4 etatu - ile godzin pracy?

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę może obejmować pełny etat albo niepełny etat. Taką informację należy wpisać w umowie. Jeśli jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, wskazuje się konkretny wymiar, np. 1/2, 1/3, 1/4. Normą czasu pracy dla pracy jest 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie powinien być dłuższy niż 4 miesiące (wyjątki w art. 135-138, 143 i 144 Kodeksu pracy). Zatem ile wyniesie liczba godzin pracy na 1/4 etatu? Pracownik powinien wykonywać przeciętnie 10 godzin pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy

Miesięczna liczba godzin pracy przy 1/4 etatu w 2026 r. wynosi:

  1. styczeń 2026 - 40 godzin
  2. luty 2026 - 40 godzin
  3. marzec 2026 - 44 godziny
  4. kwiecień 2026 - 42 godziny
  5. maj 2026 - 40 godzin
  6. czerwiec 2026 - 42 godziny
  7. lipiec 2026 - 46 godzin
  8. sierpień 2026 - 40 godzin
  9. wrzesień 2026 - 44 godziny
  10. październik 2026 - 44 godziny
  11. listopad 2026 - 40 godzin
  12. grudzień 2026 - 40 godzin

1/4 etatu - wynagrodzenie 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Kwotę tę należy w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu obniżyć, aby otrzymać płacę najniższą, jaką może otrzymać osoba zatrudniona na umowę o pracę na 1/4 etatu. W 2026 r. będzie to 1201,50 zł brutto. Netto czyli na rękę taki pracownik powinien otrzymać około 929 zł.

1/4 etatu - wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Jeżeli staż pracy jest krótszy niż 10 lat, należy się 20 dni urlopu, a kiedy pracownik przepracował minimum 10 lat (zalicza się tu lata nauki i zgodnie z nowymi zasadami liczenia stażu pracy także np. pracę na zleceniu czy działalności gospodarczej) otrzymuje 26 dni urlopu. Przy proporcjonalnemu obniżeniu urlopu w stosunku do wymiaru etatu osoba na 1/4 etatu uzyskuje prawo do 5 albo 7 dni urlopu (wynik 6,5 dnia należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia urlopu).

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

