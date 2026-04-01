Ile naprawdę zarabiają Polacy? Wynagrodzenia w październiku: mediana kontra średnia

oprac. Tomasz Lipczyński
1 kwietnia 2026, 11:54
Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w październiku 2025 r. wyniosła 7.414,0 zł i była niższa o 17,5 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

Mediana rośnie szybciej niż przeciętne wynagrodzenie

W październiku 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do września 2025 r. o 3,8 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,1 proc.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,0 proc. w stosunku do września 2025 r., a w stosunku do października 2024 r. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. i wyniosło 8.880,8 zł.

W małych firmach zarabia się mniej

W październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób wyniosło 6054,47 zł.

W październiku 2025 r. w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

W październiku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14310,69 zł (decyl dziewiąty).

Źródło PAP
Powiązane
Jawność płac i awansów staje się priorytetem dla Polaków. Sondaż nie zostawia złudzeń
Jawność płac i awansów staje się priorytetem dla Polaków. Sondaż nie zostawia złudzeń
AI może stać się Twoim nowym szefem? Ekspert o rewolucji, która nadchodzi
AI może stać się Twoim nowym szefem? Ekspert o rewolucji, która nadchodzi
praca, komputer, praca w nocy, dodatek
Nawet 961 zł więcej do wypłaty w kwietniu 2026. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
