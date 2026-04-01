Ile naprawdę zarabiają Polacy? Wynagrodzenia w październiku: mediana kontra średnia

Mediana rośnie szybciej niż przeciętne wynagrodzenie

W październiku 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do września 2025 r. o 3,8 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,1 proc.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,0 proc. w stosunku do września 2025 r., a w stosunku do października 2024 r. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. i wyniosło 8.880,8 zł.

W małych firmach zarabia się mniej

W październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób wyniosło 6054,47 zł.

W październiku 2025 r. w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

W październiku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14310,69 zł (decyl dziewiąty).