Jednocześnie w branży IT wciąż niewielki odsetek stanowią kobiety. To oznacza, że duża część potencjału rynku pracy pozostaje niewykorzystana. Coraz więcej firm z sektora infrastruktury cyfrowej próbuje więc aktywnie odpowiadać na to wyzwanie i wspierać większą różnorodność w zespołach. Jedną z nich jest Equinix.

Z danych dotyczących rynku pracy kobiet w 2025 roku wynika, że choć rośnie aktywność zawodowa kobiet i ich aspiracje przywódcze, sektor technologiczny nadal pozostaje zdominowany przez mężczyzn. W branży IT kobiety zajmują jedynie około 16 proc. stanowisk specjalistycznych. Taka dysproporcja dodatkowo pogłębia problem braków kadrowych.

Mniejsza liczba kobiet w zawodach technicznych oznacza w praktyce węższą pulę kandydatów w czasie, gdy zapotrzebowanie na specjalistów rośnie bardzo szybko. Według danych Equinix do 2030 roku potrzebnych będzie około 300 tys. nowych techników centrów danych oraz 150 tys. inżynierów odpowiedzialnych za systemy zasilania i chłodzenia.

Największe problemy rekrutacyjne dotyczą dziś stanowisk związanych z infrastrukturą krytyczną i operacjami. Z badań branżowych wynika, że szczególnie brakuje specjalistów w zawodach elektrycznych i mechanicznych. Niedobory w tych obszarach sygnalizuje odpowiednio 33 proc. i 30 proc. organizacji. Braki widoczne są także wśród pracowników operacyjnych na poziomie junior i mid (39 proc.) oraz menedżerów operacyjnych centrów danych (32 proc.). To stanowiska kluczowe dla projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury, dlatego konkurencja o takich specjalistów jest bardzo duża.

Reklama

Branża IT potrzebuje kobiet. Bez nich luka kadrowa będzie rosnąć

Zdaniem przedstawicieli branży zwiększenie udziału kobiet w sektorze technologicznym wymaga długofalowego podejścia. Kluczowe znaczenie mają działania, które zaczynają się już na etapie edukacji, a kończą na zdobywaniu pierwszego doświadczenia zawodowego.

Reklama

Zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej wymaga działań systemowych – od edukacji po budowanie realnego doświadczenia zawodowego. Kluczowe znaczenie mają programy mentoringowe i warsztatowe, które pokazują konkretne ścieżki kariery oraz umożliwiają kobietom zdobycie praktycznych kompetencji. Wspieranie kobiet w rozwoju zawodowym w branży IT to nie tylko kwestia równości. To element odpowiedzialnego budowania przyszłości sektora infrastruktury cyfrowej. Warsztaty, mentoring i bezpośredni kontakt z praktyką technologiczną realnie zwiększają szanse kobiet na wejście do zawodów w branży IT – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.

W Polsce Equinix współpracuje z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy". Programy fundacji przyczyniły się do zwiększenia udziału kobiet na uczelniach technicznych o około 10 proc. W ramach tej współpracy eksperci firmy angażują się w mentoring w programie IT for SHE oraz prowadzą warsztaty techniczne podczas wydarzeń takich jak TechCamp.

Firma bierze również udział w konferencji Women in Tech Summit, jednej z największych europejskich inicjatyw poświęconych kobietom w technologiach. Celem takich działań jest nie tylko inspirowanie młodych kobiet, ale także łączenie edukacji z realnymi możliwościami pracy w sektorze infrastruktury cyfrowej.

Równolegle Equinix rozwija globalny program Apprenticeships skierowany do młodych osób zainteresowanych karierą techniczną. Program opiera się na nauce poprzez praktykę, pracy w środowisku operacyjnym oraz wsparciu mentorów i zespołu. Dzięki temu uczestnicy od początku zdobywają realne doświadczenie i rozwijają kompetencje potrzebne w branży.

Współpraca z Fundacją Perspektywy to dla nas element długofalowej strategii budowania kompetencji w branży infrastruktury cyfrowej. Jeśli chcemy realnie zmniejszać lukę kadrową w centrach danych, musimy zaczynać na etapie edukacji i pokazywać młodym kobietom, że zawody techniczne są dla nich dostępne i oferują stabilną, międzynarodową ścieżkę kariery. Mentoring i warsztaty to nie jednorazowe działania – to sposób na odkrycie nowych talentów, które w przyszłości zasilą całą branżę – dodaje Sylwia Pyśkiewicz.

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) rozwija globalną infrastrukturę cyfrową, która umożliwia organizacjom szybkie i bezpieczne łączenie się z partnerami, klientami i danymi na całym świecie. Sieć centrów danych oraz połączone ekosystemy firmy wspierają rozwój nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, oraz pomagają tworzyć rozwiązania poprawiające jakość pracy, życia i stan środowiska.