Niemiecki system opieki zdrowotnej, zmagający się z dramatycznym deficytem kadr i starzejącym się społeczeństwem, intensywnie rekrutuje specjalistów spoza kraju. Na celowniku znalazły się zwłaszcza polskie pielęgniarki, które są cenione za profesjonalizm. Oferowane im pakiety wynagrodzeń i benefitów stanowią miażdżącą konkurencję dla warunków pracy w Polsce, gdzie pensje w tym sektorze są niższe.

Warunki finansowe i półroczne premie

Podstawowym magnesem przyciągającym polskie pielęgniarki są zarobki, które w Niemczech biją na głowę polskie realia. Średnie miesięczne pensje brutto w niemieckich placówkach wahają się od 17 000 do 25 000 zł, a w najbardziej atrakcyjnych propozycjach mogą sięgać nawet 27 000 zł.

Niemieckie szpitale często oferują premie powitalne, które oscylują w granicach 4 000 do 8 500 zł brutto. Co więcej, niektóre kliniki wprowadzają dodatkowe, regularne gratyfikacje. Pojawiły się oferty premii w wysokości około 8 500 zł brutto wypłacanej co sześć miesięcy, a do tego dochodzi bonus urlopowy rzędu 2 500 zł.

Pakiet benefitów

Oferta nie ogranicza się wyłącznie do wysokiej pensji. Niemieccy pracodawcy zapewniają również bogaty pakiet socjalny, który ma ułatwić relokację i aklimatyzację:

Bezpłatne zakwaterowanie : Pomoc w znalezieniu lub zorganizowanie darmowego mieszkania na początkowy okres.

: Pomoc w znalezieniu lub zorganizowanie darmowego mieszkania na początkowy okres. Urlop : 30 dni płatnego urlopu rocznie.

: 30 dni płatnego urlopu rocznie. Wsparcie językowe i kwalifikacyjne : Finansowanie kursów językowych oraz pomoc w procedurach uznania polskich kwalifikacji zawodowych.

: Finansowanie kursów językowych oraz pomoc w procedurach uznania polskich kwalifikacji zawodowych. Zwrot kosztów : Pokrycie kosztów podróży związanych z rozpoczęciem pracy.

: Pokrycie kosztów podróży związanych z rozpoczęciem pracy. Rozwój: Pewne warunki zatrudnienia, świadczenia socjalne oraz możliwość dalszego, często finansowanego przez pracodawcę, kształcenia.

Niemcy szukają polskich pielęgniarek

Polska jest jednym z pięciu głównych krajów, z których Niemcy aktywnie pozyskują kadry medyczne. Powodem tej masowej emigracji jest drastyczna dysproporcja w zarobkach. Podczas gdy przeciętna roczna pensja pielęgniarki w Niemczech, według SalaryExpert to około 60 000 euro brutto (blisko 5 000 euro miesięcznie), co w przeliczeniu daje górne widełki polskich stawek, w Polsce średnie miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi 5 000–6 000 zł brutto.

Źródło: Pacjenci.pl