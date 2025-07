W obliczu rosnącego zainteresowania elektromobilnością, wielu Polaków z entuzjazmem bierze udział w programach wsparcia zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych, takich jak najnowszy "NaszEauto". Powstaje jednak pytanie, jak ma się do tego podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy dofinansowanie zakupu lub leasingu elektrycznego auta powiększa ich dochód w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

Brak podatku od dopłaty do elektryka – to pewne!

Beneficjenci programu "NaszEauto" mogą spać spokojnie – kwoty otrzymane na zakup lub leasing pojazdu elektrycznego nie powiększą ich dochodu do opodatkowania. Jest to kluczowa informacja, która znacząco podnosi atrakcyjność tego typu wsparcia, eliminując obawy przed dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Krajowa Informacja Skarbowa, w wydanych stanowiskach, wyraźnie opowiadają się za tym korzystnym dla podatników rozwiązaniem.

Ministerstwo Finansów stawia na inicjatywę współfinansowaną ze środków publicznych

Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach skłania się ku zastosowaniu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnione z podatku są "środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, pkt 5 lit. a) i lit. b) ustawy o finansach publicznych".

Resort argumentuje, że program "NaszEauto", jako inicjatywa współfinansowana ze środków publicznych (w tym często z Krajowego Planu Odbudowy), kwalifikuje się do tego zwolnienia, a beneficjent programu jest traktowany jako "uczestnik projektu". Ta interpretacja jest korzystna, ponieważ obejmuje szeroki zakres środków publicznych i zasadniczo obejmuje również ryczałtowców.

Krajowa Informacja Skarbowa wskazuje na nieodpłatne świadczenia z NFOŚiGW

Z kolei Krajowa Informacja Skarbowa, wydając indywidualne interpretacje podatkowe, często powołuje się na art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są "dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na cele związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, pochodzące ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

Biorąc pod uwagę, że programy wsparcia elektromobilności, takie jak "NaszEauto", są realizowane m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), KIS uznaje, że te środki podlegają zwolnieniu na podstawie tego artykułu.

Różne podstawy, ten sam rezultat (ale z zastrzeżeniami)

Na pierwszy rzut oka, zarówno stanowisko Ministerstwa Finansów, jak i KIS, prowadzi do tego samego, pozytywnego dla podatnika wniosku: dofinansowanie jest zwolnione z PIT. Problem pojawia się w szczegółach, szczególnie w kontekście różnych form opodatkowania.

Eksperci wskazują, że różnica w podstawie prawnej nie jest bez znaczenia. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 (wskazane przez MF) ma szersze zastosowanie i obejmuje również przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 129a (stosowane przez KIS) może nie przysługiwać ryczałtowcom, jeśli w ustawie o ryczałcie nie ma do niego stosownego odniesienia. To pokazuje, że wybór prawidłowej podstawy zwolnienia ma realne konsekwencje dla niektórych grup podatników.

Co to oznacza dla beneficjenta?

Dla większości beneficjentów, zwłaszcza osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ta różnica w podstawie prawnej może nie mieć praktycznego znaczenia. Ważne jest, że dofinansowanie do zakupu czy leasingu elektryka nie generuje obowiązku podatkowego w PIT.

Jednakże, dla przedsiębiorców, szczególnie tych rozliczających się ryczałtem, warto dokładnie zweryfikować, która podstawa prawna faktycznie ma zastosowanie w ich konkretnym przypadku. W razie wątpliwości zawsze zaleca się wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej, aby mieć pewność co do prawidłowości rozliczeń.

Podsumowując, rządowy program "NaszEauto" to realne wsparcie dla rozwoju elektromobilności w Polsce, a jego beneficjenci mogą cieszyć się beztroską związaną z brakiem podatku od otrzymanego dofinansowania. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości organy podatkowe ujednolicą swoje stanowisko co do podstawy prawnej zwolnienia, co z pewnością zwiększy przejrzystość przepisów i komfort podatników.