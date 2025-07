Dofinansowanie w ramach programu Aktywne Wakacje przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności:

związki stowarzyszeń,

stowarzyszenia,

fundacje.

Wsparcie dotyczy wyłącznie wyjazdowych obozów sportowych, odbywających się w terminie od 1 czerwca 2025 r. do 30 listopada 2025 r. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 sierpnia br. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Jakie warunki musi spełniać obóz?

Aby otrzymać wsparcie obóz musi spełniać określone warunki organizacyjne:

1. organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (jego organizator nie może osiągnąć dochodu),

2. każdy obóz powinien:

- mieć sportowy charakter,

- trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,

- realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,

- mieć charakter wyjazdowy,

- odbywać się wyłącznie na terenie Polski,

- być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3. uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2001 – 2019, tj. w wieku od 6 do 24 lat,

4. kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia sportowe: trenera lub instruktora,

5. dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki poniesione na uczestników obozu w kategoriach:

- transport,

- wyżywienie,

- zakwaterowanie,

- ubezpieczenie na czas obozu,

- wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe (tj. trenera lub instruktora),

- wynajem obiektów sportowych,

- działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie wycieczki polegające na: wyjściu do kina, teatru, muzeum, innej instytucji kultury, zwiedzaniu zabytków - dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).

6. kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za 1 dzień obozu, jednak nie więcej niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) za cały okres obozu,

7. kwota dofinansowania w przypadku realizacji obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) na jednego uczestnika nie może przekroczyć 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za 1 dzień obozu, jednak nie więcej niż 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za cały okres obozu,

8. okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu,

9. dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu,

10. wkład własny organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Kiedy nie zostanie przyznane dofinansowanie?

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

• ma charakter komercyjny, tj. realizowany w celu osiągnięcia dochodu,

• już otrzymał lub otrzyma na jego organizację dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,

• jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kto oceni wnioski o dofinansowanie?

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

• ocena formalna w zakresie spełnienia wszystkich warunków wymaganych w konkursie.

• ocena merytoryczna, obejmująca przygotowanie programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe jego organizatora oraz planowane wydatki.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek należy:

• zapoznać się z Regulaminem konkursu „Aktywne Wakacje 2025”, dostępnym pod przyciskiem „regulamin” znajdujący się poniżej,

• następnie kliknąć przycisk „złóż wniosek”,

• wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP) lub zalogować się - jeśli organizacja/organizator posiada już konto w generatorze wniosków. Należy pamiętać o uaktualnieniu dokumentów.

Ważne Nieaktualny KRS lub wyciąg z innego rejestru, skan statutu - będą skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

• kliknąć przycisk „wnioski” i wybrać program: „Aktywne Wakacje 2025”,

• po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów kliknąć przycisk „złóż wniosek”.

Kiedy wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony?

Wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych w przypadku:

• braków w dokumentach,

• braków aktualizacji dokumentów i/lub podania we wniosku nieprawdziwych danych,

• błędów rachunkowych,

• łączenia kilku kategorii wydatków w jednej pozycji budżetu,

• braku co najmniej 5% udziału własnego.

Negatywna ocena formalna lub merytoryczna, skutkująca odrzuceniem wniosku, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Jakie jeszcze wymogi muszą zostać spełnione?

Środki z programu muszą zostać przeznaczone na wydatki związane z organizacją obozu sportowego jedynie w kategoriach koszów wskazanych we wniosku. Niemożliwe będzie rozliczenie dofinansowania przeznaczone na inne, niezgłoszone we wniosku kategorie kosztów.

W dokumentach księgowych potwierdzających poniesione wydatki zorganizowania obozu trzeba jednoznacznie określić rodzaj kosztów zgodnie z kategoriami określonymi w „Szczegółowym budżecie kosztów obozu” (np. w przypadku jednej faktury wystawionej przez biuro turystyczne każdy rodzaj kosztów powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji).

Dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu, pod warunkiem, że w każdym z tych dni przeprowadzone zostaną min. 2 godziny zajęć sportowych.

Zgłoszenie organizacji obozu do Kuratorium Oświaty jest obowiązkowe w przypadku obozów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć potwierdzenie tego zgłoszenia. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dofinansowanie, ale każdy wniosek musi dotyczyć innego obozu.

Obowiązki organizatora obozu

Organizator ma obowiązek rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz udokumentować poniesiony, zadeklarowany we wniosku wkład własny. W celu rozliczenia dofinansowania konieczne jest dołączenie do sprawozdania odpowiednich dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem zapłaty poniesionych kosztów.

Ważne W przypadku obozów odbywających się po 31 sierpnia 2025 r., Fundacja przekaże kwotę dofinansowania zgodnie z kwotą wskazaną w zaakceptowanym sprawozdaniu z realizacji obozu.

Organizator powinien realizować obóz zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Takie odstępstwa jak: zmiana terminu, zmiana miejsca realizacji, zmiana kadry szkoleniowej, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż na 3 dni, przed zaistnieniem, w systemie, w którym składano wniosek o dofinansowanie i uzyskać w powyższym systemie akceptację Fundacji LOTTO.