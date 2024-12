Szef KAS oficjalnie zatwierdził, że zakup suszarki do ubrań w związku z przeprowadzką do nowego lokum kwalifikuje się jako wydatek mieszkaniowy. Dzięki temu można skorzystać ze zwolnienia podatkowego przy sprzedaży poprzedniej nieruchomości. Ale na tym nie koniec. Co jeszcze można odliczyć od podatku? Oto szczegóły.