Zwrot podatku to sytuacja, w której urząd skarbowy zwraca podatnikowi nadwyżkę pieniędzy, którą ten wcześniej wpłacił.

Zwrot podatku dla emerytów w 2025 roku

Jak tłumaczy fakt.pl, w przyszłym roku część emerytów o niskich dochodach będzie uprawniona do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Dotyczy to osób, którym w bieżącym roku potrącono zaliczki od tzw. trzynastki i czternastki.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ile zwrotu podatku mogą otrzymać emeryci?

Osoby, których roczny dochód, łącznie z dodatkowymi świadczeniami, nie przekroczy 30 000 złotych (kwoty wolnej od podatku), będą uprawnione do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Szacuje się, że kwota zwrotu może wynieść od 300 do 400 złotych.

Wypłata tych środków nastąpi po 15 lutego 2025 roku, po udostępnieniu przez urząd skarbowy wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych. Podatnicy korzystający z usługi "Twój e-PIT" mogą spodziewać się zwrotu środków w znacznie krótszym terminie, sięgającym zaledwie kilku dni.

Od kiedy będą realizowane zwroty?

Reklama

Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w dzienniku fakt.pl, najkorzystniejszy zwrot podatku otrzymają emeryci pobierający świadczenie w wysokości 2184 złotych netto. W takim przypadku kwota zwrotu wyniesie 404 złote. Natomiast seniorzy z minimalną emeryturą, wynoszącą 1781 złotych brutto, mogą liczyć na zwrot około 236 złotych.

Wysokość zwrotu podatku jest bezpośrednio związana z wysokością otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Im wyższa emerytura netto, tym wyższy potencjalny zwrot, jednak istnieje określony próg. Dla emerytur netto przekraczających 2275 złotych zwrot podatku wynosi zero.

Terminy zwrotu podatku w 2025 roku

Termin otrzymania zwrotu podatku zależy głównie od tego, kiedy i w jaki sposób złożyłeś deklarację. Deklaracje złożone elektronicznie przed 15 lutego 2025 roku: Zwrot powinieneś otrzymać najpóźniej do 2 kwietnia 2025 roku. Deklaracje złożone w wersji papierowej przed 15 lutego 2025 roku: Zwrot możesz oczekiwać do 15 maja 2025 roku. Należy pamiętać, że nawet jeśli złożyłeś deklarację na początku lutego, nie oznacza to, że zwrot otrzymasz wcześniej. Urząd skarbowy ma określony czas na jego przeanalizowanie i wypłatę.