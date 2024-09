Zwolnienia te dotyczą artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, lekarstwa, odzież i pościel, które są przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących. Mogą z nich skorzystać zarówno organizacje państwowe, jak i uprawnione organizacje charytatywne i dobroczynne - podał resort.

Zwolnienie z cła

Ponadto, zwolnienie obejmuje wszelkie dary od osób prywatnych lub organizacji spoza Unii Europejskiej, które są przekazywane organizacjom charytatywnym na rzecz osób potrzebujących. Zwolnieniu podlegają również materiały biurowe oraz wyposażenie przekazywane nieodpłatnie organizacjom dobroczynnym, które zostaną użyte wyłącznie w celu wspierania ich działalności.

Aby organizacje mogły korzystać z tego zwolnienia, muszą spełniać określone warunki, m.in. prowadzić działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi pożytku publicznego lub działać w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Zwolnienie z VAT

Podatek VAT również nie będzie naliczany w przypadku importu towarów przeznaczonych dla osób potrzebujących. Zwolnieniu z VAT podlegają między innymi leki, odzież, środki spożywcze, artykuły sanitarne i medyczne.

Podobnie jak w przypadku zwolnienia z cła, towary te muszą być przywożone przez organizacje charytatywne i przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji. Zwolnione z VAT są także rzeczy wykorzystywane podczas zbiórek publicznych oraz wyposażenie biurowe przekazywane organizacjom charytatywnym spoza UE.

Zwolnienie z VAT obowiązuje tylko w sytuacji, gdy towar korzysta już ze zwolnienia celnego. Oznacza to, że organizacje, które chcą korzystać z preferencji podatkowych, muszą spełniać te same warunki, co w przypadku zwolnienia z cła.

Wyjątki od zwolnień

Nie wszystkie towary mogą być objęte zwolnieniem z cła i VAT. Ministerstwo Finansów zastrzega, że ulgi te nie dotyczą importu m.in.: wyrobów tytoniowych, kawy i herbaty, pojazdów mechanicznych innych niż ambulanse..