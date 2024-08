Ulga na internet przysługuje podatnikom uzyskującym dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym, którzy ponieśli wydatki związane z użytkowaniem sieci w danym roku podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, że w latach ubiegłych nie korzystano z tego odliczenia. Oznacza to, że jeśli w poprzednich latach nie odliczałeś kosztów Internetu, masz szansę skorzystać z tej ulgi teraz.

Jakie koszty możesz odliczyć?

Możesz odliczyć wydatki związane z użytkowaniem iInternetu, niezależnie od formy dostępu. Dotyczy to opłat za stałe łącze w domu, dostęp bezprzewodowy, a także Internet mobilny za pomocą smartfonów i innych urządzeń. Warto jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje kosztów zakupu sprzętu komputerowego, instalacji sieci, serwisu ani opłat aktywacyjnych. Odliczyć można jedynie koszty faktycznego korzystania z sieci.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Ulga na internet jest dostępna dla osób, które nie korzystały z niej w latach wcześniejszych. Jeśli po raz pierwszy skorzystałeś z tej ulgi w zeznaniu za rok 2022, masz prawo do odliczeń także w roku bieżącym i w kolejnym roku podatkowym. Ulga ta może być wykorzystywana maksymalnie przez dwa kolejne lata podatkowe.

Odliczenia można dokonać od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.

Limity odliczeń

Ulga na internet jest limitowana do maksymalnie 760 zł rocznie na osobę. Jeśli Ty i Twój małżonek ponosicie koszty korzystania z internetu, oboje możecie odliczyć do 760 zł, ale tylko w granicach rzeczywistych wydatków każdego z Was.

Jak dokumentować wydatki?

Aby skorzystać z ulgi, musisz posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Może to być faktura, rachunek lub inny dokument zawierający: dane identyfikujące kupującego, dane sprzedającego usługę, rodzaj usługi, kwotę zapłaty.

Jak rozliczyć ulgę?

Aby skorzystać z ulgi na Internet, należy uwzględnić ją w zeznaniu podatkowym, korzystając z formularzy: PIT-36, PIT-37, PIT-28.