Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy finansowej udzielanej przez gminy osobom o niskich dochodach. Średnia miesięczna kwota świadczenia wynosi od 250 do 380 złotych, a okres jego przyznawania wynosi pół roku. Istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dodatek.

Kryteria dochodowe do uzyskania dodatku mieszkaniowego różnią się w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Oblicza się je na podstawie procentowej wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2022 roku, przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 6346,15 zł, maksymalny miesięczny dochód uprawniający do dodatku wynosił 1903,85 zł dla rodzin i 2538,46 zł dla osób samotnych. Co ważne, przekraczanie kryteriów dochodowych nie powoduje całkowitej utraty prawa do dodatku mieszkaniowego, lecz skutkuje zmniejszeniem jego wysokości.

Wysokość dodatku mieszkaniowego ustalana jest indywidualnie przez gminę i nie ma ustalonej maksymalnej kwoty. Może on pokryć nawet 70% kosztów związanych z mieszkaniem. W poprzednim roku średni dodatek wynosił od 250 do 380 złotych miesięcznie. Zakładając, że świadczenie jest przyznawane na pół roku, będzie można liczyć na wsparcie w kwocie ponad 2000 złotych. Ze względu na zwolnienie z podatku dochodowego, dodatek ten przynosi znaczące oszczędności, szczególnie dla rodzin, które mogą przeznaczyć te środki na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem.

Nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego w 2024 roku

Dokładna wysokość progów dochodowych uprawniających do dodatku mieszkaniowego w 2024 roku zostanie ogłoszona w lutym przez Główny Urząd Statystyczny. Jak podaje portal Infor.pl, przyjmując uproszczone założenie, że przeciętne wynagrodzenie wynosiło w I kwartale 2023 roku 7124,26 zł, a w II kwartale 2023 roku 7005,76 zł, można wstępnie oszacować progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego w 2024 roku na poziomie 2800 złotych dla osób samotnych (40% przeciętnego wynagrodzenia) oraz 2100 złotych dla rodzin (30% przeciętnego wynagrodzenia).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić trzy podstawowe warunki. Pierwszym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Dotyczy to zarówno najemców, podnajemców, jak i właścicieli lokali mieszkalnych oraz osób zajmujących lokale na podstawie innych tytułów prawnych, takich jak umowa użyczenia. Wyjątkowo, dodatek może być przyznany także osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na lokal zamienny lub najem socjalny.

Drugim warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Oznacza to, że średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć określonego procenta przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla gospodarstw jednoosobowych limit ten wynosi 40%, a dla gospodarstw wieloosobowych 30%.

Trzecim warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie kryterium powierzchniowego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać określonych norm, które zależą od liczby osób zamieszkujących w lokalu. Na przykład dla jednej osoby maksymalna powierzchnia to 45,50 m², a dla dwóch osób – 52,00 m².