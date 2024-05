Jak czytamy w DGP, rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa – mówiący o tym, jak będą wyglądały finanse państwa do 2027 r. – przed tygodniem. Strategia uwzględnia wydatki na świadczenie 800 plus, 14. emeryturę czy ujęte w tegorocznym budżecie podwyżki dla nauczycieli i reszty sfery budżetowej. Zwiększenia kwoty wolnej w PIT brak.

"Założono utrzymanie aktualnych przepisów determinujących kształt systemu podatkowego oraz obciążeń wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego" – mówi dokument.

Według ekspertów wynika to po części z wymogów formalnych. – Nie można wpisywać do planu tego, co dopiero jest na tapecie – mówi w rozmowie z DGP Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

