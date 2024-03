Koalicja Obywatelska obiecywała wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. To by oznaczało podwyżkę dla każdego Polaka 300 zł miesięcznie na rękę. Jak się okazuje, wdrożenie tego pomysłu na razie nie będzie realizowane.

7 lutego 2024 roku Sejm rozpoczął prace nad ustawą, która zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że do tej kwoty nie jest pobierany podatek dochodowy.

Podniesienie kwoty wolnej oznaczałoby, że pracownicy mieliby więcej pieniędzy na rękę. W przypadku osób zarabiających od 7 tys. do 10 tys. brutto byłoby to 300 zł netto miesięcznie. Dla tych z pensją poniżej 5 tys. brutto - 190 zł netto.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to była sztandarowa obietnica, z jaką Koalicja Obywatelska szła do wyborów.