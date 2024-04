Twój e-PIT to narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy bez problemu mogą wywiązać się z obowiązku podatkowego i w prosty sposób złożyć swój PIT. Wsłuchujemy się w opinie podatników, dlatego z każdym rokiem udoskonalamy usługę Twój e-PIT i wprowadzamy w niej kolejne rozwiązania – mówi w przekazanym przez Ministerstwo Finansów komunikacie, wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Ułatwienie dla przedsiębiorców

"Dzięki usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym podatnicy mogą rozliczyć PIT, szybko otrzymać zwrot nadpłaty lub zapłacić podatek online również przy użyciu systemu Blik" - przekazano.

Usługa ta jest dostępna dla osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. To oznacza, że teraz również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, w tym te z zawieszoną działalnością gospodarczą, mogą z niej skorzystać.

Jak informuje resort w usłudze Twój e-PIT można rozliczyć przychody uzyskane w 2023 r. na formularzu:

PIT-36L – służącym do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

PIT-28 – służącym do rozliczeń przychodów z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – służącym do rozliczania m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej oraz przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

E-PIT także dla firm

Podatnik, która prowadził działalność gospodarczą lub działał w dziale specjalnym produkcji rolnej, powinien samodzielnie wypełnić dane dotyczące w udostępnionym zeznania. W tym:

-przychodów, kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L), kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28), składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania.

Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny kreator, który pomoże uzupełnić dane.