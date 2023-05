Wiceszef resortu finansów wyraził nadzieję, że po ocenie przez Trybunał Konstytucyjny, czy ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z Konstytucją, "będziemy mogli składać pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy".

Zaznaczył, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego, uruchomienie KPO oznacza wzrost PKB o 0,5 pkt., co ma obecnie fundamentalne znaczenie. Wyjaśnił, że ponieważ to są środki zewnętrze na inwestycje, to ich odblokowanie przełoży się m.in. na mniejszy deficyt, większą stabilność finansów publicznych, większą stabilność złotego i w efekcie silniejszą gospodarkę.

Soboń: Oglądamy każdą złotówkę

Soboń powiedział też, utrzymując w ryzach deficyt, rząd może prowadzić elastyczną, ale - jak zaznaczył - ostrożną politykę finansową. Nie jesteśmy w sytuacji, gdy mamy nóż na gardle, ale oglądamy każdą złotówkę - wskazał.

Pytany o to, czy możliwe jest wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych, wiceminister zapewnił, że "nie planujemy żadnych nowych podatków".

Dopytywany o indeksację stawek akcyzy na alkohol i papierosy, mówił, że zgodnie z tzw. mapą drogową akcyzy opracowaną jakiś czas temu, każdego roku stawka ta podnoszona jest o ok. 5 proc. "i nie jest to żadna tajemnica dla branży".

Co z VAT-em na żywność?

Pytany co z VAT-em na żywność, powiedział, że wszystkie przesłanki wskazują na to, że zerowy VAT na żywność będzie utrzymany do końca roku. Natomiast dopytywany o możliwość przedłużenia wakacji kredytowych, wskazał, że "decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie tego roku".

Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wniosek prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą będzie sędzia Bartłomiej Sochański. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.

Nowelizacja ustawy o SN, ma według jej autorów - posłów PiS - wypełnić kluczowy, dotyczący praworządności "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na KPO.

KE na początku czerwca ubr. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN.

autorka: Ewa Wesołowska