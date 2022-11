Zasadniczo roczny limit (3600 zł) jest sumą 12 kwot zmniejszających miesięczną zaliczkę na podatek (12 x 300 zł). Jak więc możliwe, że niektórzy pracownicy przekroczyli go już w trakcie roku? To skutek zmian wprowadzonych w ustawie o PIT z początkiem lipca br. Nowelizacja Polskiego Ładu z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265 ze zm.) nie tylko uchyliła, lecz także obniżyła dolną stawkę skali podatkowej - z 17 do 12 proc. (naliczaną od podstawy opodatkowania wynoszącej od 30 do 120 tys. zł). Nie zmieniła się natomiast roczna kwota dochodu wolnego od podatku - nadal wynosi ona 30 tys. zł.