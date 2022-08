Jeśli(liczony według metodologii krajowej, po skorygowaniu o różnice kursowe i środki pieniężne na rachunku budżetu państwa) w relacji dobędzie nie większy niż 43 proc. w danym roku, to podwyższonemożna utrzymać nie dłużej niż do końca następnego roku. Między innymi na ten warunek determinujący zmianę stawek wskazuje ekonomista Sławomir Dudek. W 2021 r. ten wskaźnik wyniósł 40,5 proc., co oznacza, że stawki VAT 23 proc. czy 8 proc. (wprowadzone jeszcze przez rząd Donalda Tuska w 2011 r.), począwszy od roku 2023, powinny z automatu spaść odpowiednio do 22 i 7 proc.