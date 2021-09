Ministerstwo Finansów przedstawia zmiany, jakie wprowadzono po konsultacjach publicznych podatkowych projektów rządu. Jak powiedział Kościński nie ma zgody na to, by pracownicy płacili składkę zdrowotną rzędu kilkuset zł miesięcznie, a prezesi wielkich korporacji - na poziomie kilkudziesięciu złotych. Tutaj zdania nie zmieniamy - zapewnił minister. Oświadczył jednocześnie, że podatkowa część Polskiego Ładu to największy od 20 lat krok w kierunku wdrożenia w Polsce sprawiedliwego systemu podatkowego.

Wiceszef MF przedstawia szczegóły zmian

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu zmniejszą wpływy NFZ o ponad 4,5 mld zł, ten ubytek trzeba będzie pokryć z budżetu państwa - powiedział w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezentując najnowsze założenia zmian podatkowych w Polskim Ładzie.

Sarnowski: Wprowadzamy minimalny podatek dla wielkiego biznesu

Jak oświadczył w czasie prezentacji zmian w podatkowej części Polskiego Ładu Sarnowski, nowy podatek wzoruje się na podatku od wielkich korporacji w USA. Obejmie spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 proc. przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych. Jak podkreślił Sarnowski, podatek obejmie tylko kilka proc. spółek w Polsce, nie będą mu podlegać firmy ponoszące realne wydatki inwestycyjne, będzie też od niego odliczany płacony w Polsce CIT.

Zaznaczył, że nie zapłaci go branża finansowa, nowe biznesy w ciągu pierwszych trzech lat, nie obejmie spółek z prostą strukturą właścicielską i płacących estoński CIT. Wiceminister dodał, że nie zapłacą go również spółki, które zarejestrowały odczuwalny spadek dochodów z powodu pandemii.

Sarnowski potwierdza ustalenia DGP ws. składek dla firm rozliczających się ws. uproszczony

Według Sarnowskiego, wprowadzone zmiany to rezultat przeprowadzonych z przedsiębiorcami konsultacji. Zmieni się wysokość składki dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, czyli dla tych które wybrały podatek liniowy 19 proc. albo ryczałt lub kartę podatkową. Ujednoliciliśmy też termin rozliczeń składek - powiedział. W stosunku do konsultowanych propozycji wysokość składki zdrowotnej od liniowców zmieni się znacznie: od przyszłego roku wynosić będzie 4,9 proc., czyli będzie praktycznie o połowę niższa od tej wysokości, która była konsultowana. Składka minimalna wynosić będzie 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł - poinformował Sarnowski.

Jak mówił, zmieni się również wysokość składki zdrowotnej przy opodatkowaniu kartą podatkową. W konsultowanym projekcie podstawą obliczenia było 9 proc. od wysokości średniego wynagrodzenia, teraz będzie to liczone od minimalnego wynagrodzenia - opisywał. Według Sarnowskiego część przedstawionych pierwotnie założeń pozostanie bez zmian. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści tak jak w projekcie skorzystają z podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego. Składka zdrowotna u wszystkich tych osób będzie liczona od osiąganego przez nich dochodu i wynosić będzie 9 proc. bez możliwości odliczenia składki od podatku - podkreślił.