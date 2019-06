Jak mówił, w ocenie MF, jest to dość duża ulga, de facto tzw. trzynastka. Jak ktoś zarabia pensję minimalną, 2200 zł brutto, to zostanie mu w portfelu 1600 zł". "To bardzo rewolucyjna zmiana" - dodał. Jak stwierdził Nowak, każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie i po 1 sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku. Jeżeli tego nie zrobi, będzie mogła sobie wszystko odliczyć w rozliczeniu rocznym - dodał wiceminister.

Nowak przypomniał, że przepisy obejmują wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenia. Cieszymy się, bo zależy nam na młodych. Wydaje nam się, że to pozwoli nie tyle zrealizować wasze wszystkie marzenia, ale na pewno je przyspieszy - stwierdził.

Morawiecki: poprawa perspektyw dla młodych to priorytet nr 1

Mogę się zobowiązać, że priorytetem nr 1 dla rządu będzie to, żeby Polska była coraz bardziej przyjaznym i dobrym miejscem do pracy i życia dla młodych ludzi, żeby perspektywy dla nich były z roku na rok coraz lepsze - mówił Morawiecki.

Odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, szef rządu stwierdził, że ten program ma być "bijącą po oczach" propozycją dla ludzi, którzy zastanawiają się nad powrotem z zagranicy, czy zastanawiają się nad pierwszą pracą.

Morawiecki stwierdził też, że zerowy PIT dla młodych ma być "pierwszym krokiem w kierunku realizacji całej palety postulatów we wszystkich dziedzinach życia", formułowanych przez różne środowiska ludzi młodych. Zadeklarował również wsłuchiwanie się w głosy młodych ludzi.

Jak mówił, polityka rządu jest działaniami dla ludzi młodych. Od razu przystąpiliśmy do wdrożenia stosunkowo wysokiej minimalnej stawki godzinowej - powiedział. Pamiętacie te czasy z przed pięciu lat i umowy śmieciowe ze stawką 5 zł za godzinę, dzisiaj jest to 13-14 zł za godzinę, od roku 2020 będzie to ponad 14 zł za godzinę - dodał.

Premier zaznaczył, że spadek bezrobocia wśród ludzi młodych z prawie 22 proc. kilka lat temu, do 11,5 proc. dzisiaj to m.in. efekt działań rządu. Działania, które wdrażamy są po to, żeby włączyć młodych ludzi na rynek pracy - wskazał. Dodał, że chodzi o to, żeby młodzi ludzie mieli możliwość poznania pierwszej pracy tutaj, a nie gdzieś na zmywaku w Londynie.

Morawiecki zapowiedział, że chce dyskutować z młodymi ludźmi o problemach, które im najbardziej doskwierają. Zapraszam was do dyskusji, która jeśli z jednej strony przyniesie wnioski, które da się wdrożyć w najbliższych miesiącach, to chcemy to zrobić jeszcze teraz, przed jesienią - powiedział. Dodał, że chce też podpisać z młodymi ludźmi "kontrakt społeczny dla młodych" z perspektywą na 3, 4, 5 a nawet 7 lat.

Według premiera kontrakt ma służyć wszystkim młodym, tym, którzy studiują i tym, którzy nie studiują, z małych miejscowości i z większych. Ma to stworzyć lepsze perspektywy zawodowe dla młodych ludzi - wskazał. Na tym mi najbardziej zależy - podkreślił.