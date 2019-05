Wiceszef resortu finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczył w poniedziałek w warszawskim spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach drugiej edycji cyklu konferencji "Prawo do Przedsiębiorczości", organizowanych przez MPiT oraz PARP.

Zmieniamy totalnie front, zmieniamy myślenie, idee działania aparatu skarbowego - przekonywał Cybulski. Zastrzegł, że jest to jednak proces, a wdrożenie zmian wymaga czasu. Najgorzej jest zmienić mentalność drugiego człowieka, urzędnika. Ale widzimy, że to się już zmienia. Jeśli porównamy to, co było 15 lat temu, a to co jest dziś, to można powiedzieć - niebo a ziemia - mówił. Cybulski podkreślił, że administracja skarbowa chce budować i utrzymać zaufanie przedsiębiorców, m.in. przez zmianę otoczenia biznesowego, co umożliwia np. obowiązująca od ubiegłego roku Konstytucji Biznesu.

Z roli fiskalnej, z roli restrykcyjnej, jaką była administracja podatkowa tworzymy rolę usługodawczą - podkreślił. Zadeklarował, że KAS będzie w następnych latach coraz bardziej zaangażowana w ten proces. Będziemy tworzyli coraz lepsze usługi dla obywateli, dla państwa, dla przedsiębiorców. Będziemy się starali, żeby te usługi były na jak najlepszym poziomie. Tak, by żadna złotówka nie była przepłacona przez przedsiębiorcę, jeśli chodzi o podatki, i żadna złotówka niedopłacona - podkreślił.

Mówił, że celem KAS jest ograniczanie kontroli przedsiębiorców do minimum. Kontroli, które będą wykonywane, ale tylko w stosunku do tych, którzy będą wyjątkowo oporni, którzy będą wyjątkowo niesprawiedliwie się zachowywać - mówił. Zapowiedział, że będą to kontrole idące w kierunku budowy informacji. Informacji, które będziemy zdobywali, ale (...) tylko i wyłącznie dla dobra społeczeństwa, przedsiębiorcy, podatnika - przekonywał.

Do Konstytucji Biznesu nawiązał też podczas poniedziałkowego spotkania wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak. Jak powiedział, rok obowiązywania Konstytucji Biznesu sprawił, że "na masową skalę" są wykorzystywane takie rozwiązania, jak ulga na start, czyli sześciomiesięczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

W tym roku ponad 180 tys. nowych firm skorzystało z tego rozwiązania - zaznaczył. Inne statystyki dotyczące obowiązującej od roku Konstytucji Biznesu to również, jak wskazał, więcej zakładanych firm i większa ich przeżywalność, a także sprawy sądowe rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Mamy już wyroki WSA, a nawet wyrok NSA, który w odwołaniu do tych zasad chroni przedsiębiorców. Niedużak mówił, że w Sejmie trwają prace nad projektem Prostej Spółki Akcyjnej. To jest pomysł, który pojawił się po raz pierwszy na spotkaniu z przedsiębiorcami, a konkretnie z branżą stat-upów" - wskazał. Wyjaśnił, że jest to "nowy typ spółki handlowej, przede wszystkim kierowany do małych innowacyjnych firm, które mają w sobie potencjał, żeby się rozwinąć.

Przypomniał, że niedawno rząd przyjął projekt ustawy, który ma ograniczyć zatory płatnicze w Polsce. To jest bardzo istotny problem - przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw - mówił. Zgodził się, że MŚP mają trudniejszy i droższy dostęp do kapitału. Zatory płatnicze, mówiąc kolokwialnie, są w stanie niektóre firmy nawet +rozłożyć+ i dlatego to jest ważny projekt, który już wkrótce trafi do Sejmu - wskazał.

Odniósł się też do tzw. Pakietu Przyjazne Państwo, który jest po konferencji uzgodnieniowej. Liczymy na to, że w tej kadencji jeszcze go uchwalimy - wskazał. W ubiegłym roku w 80 spotkaniach z cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości" wzięło udział prawie 6 tys. przedsiębiorców. Podczas tych spotkań przedstawiciele biznesu dowiadują się m.in., jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o zarządzie sukcesyjnym i innych zmian dla firm, które weszły w życie w ostatnim czasie.