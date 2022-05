Skupiamy się na promowaniu i wspieraniu najzdolniejszych młodych osób, które są zainteresowane naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Sercem tego programu jest program stypendialny, do którego prowadzi wieloetapowa rekrutacja. Wybieramy co roku 50 uczniów i uczennic z całej Polski którzy na dwa tygodnie przyjeżdżają na obóz naukowy. Po tym obozie stają się naszymi absolwentami. Wybieramy dziesięcioro najzdolniejszych, którzy otrzymują kolejną nagrodę - skrojone na ich miarę konsultacje edukacyjne. Na koniec wybieramy trzech stypendystów, którzy otrzymują stypendium finansowe. Bardzo nam zależało, by te osoby otrzymywały realną pomoc, nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, ale też wsparcie mentoringowe, żeby mogli świadomie podejmować decyzje, jak kierować swoją karierą naukową czy też biznesową - mówi w studiu "Dziennika Gazety Prawnej" Martyna Strupczewska z Fundacji Adamed.

