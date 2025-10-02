Na zlecenie Pepco Poland Sp. z o.o. przeprowadzono badania laboratoryjne ceramicznych naczyń z serii licencjonowanej Psi Patrol KIDS. Analizy wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu do żywności.

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Według opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, poziom ołowiu stwierdzony w naczyniach stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dzieci, które są najbardziej narażone na toksyczne działanie tego metalu ciężkiego. GIS zaleca, by nie używać żadnego z wymienionych produktów do podawania jedzenia lub napojów. Dotyczy to zarówno codziennego użytku, jak i okazjonalnego serwowania posiłków. Ołów jest pierwiastkiem toksycznym i jego spożycie -nawet w małych dawkach - może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u dzieci.

Te produkty są niebezpieczne

Importerem produktów jest Pepco Poland Sp. z o.o., a krajem pochodzenia - Chiny.

Ceramiczny kubek 230 ml Psi Patrol KIDS (PLU 620733, partia 020225, kod 62073301)

Ceramiczna miska 540 ml Psi Patrol KIDS (PLU 620734, partia 020225, kod 62073401)

Ceramiczny talerz 19 cm Psi Patrol KIDS (PLU 620736, partia 020225, kod 2200162073661)

Sprzedaż zablokowana

Po otrzymaniu wyników badań szefostwo sieci sklepów Pepco natychmiast zareagowało - zablokowano sprzedaż, zdjęto produkty z ekspozycji i przekazano informacje do wszystkich placówek - nałożono blokady na kasy fiskalne uniemożliwiając dalszą sprzedaż. Informacja o konieczności zniszczenia i zutylizowania produktów zablokowanych została przekazana do sklepów Pepco.