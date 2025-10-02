Na zlecenie Pepco Poland Sp. z o.o. przeprowadzono badania laboratoryjne ceramicznych naczyń z serii licencjonowanej Psi Patrol KIDS. Analizy wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm migracji ołowiu do żywności.
Poważne zagrożenie dla zdrowia
Według opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, poziom ołowiu stwierdzony w naczyniach stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dzieci, które są najbardziej narażone na toksyczne działanie tego metalu ciężkiego. GIS zaleca, by nie używać żadnego z wymienionych produktów do podawania jedzenia lub napojów. Dotyczy to zarówno codziennego użytku, jak i okazjonalnego serwowania posiłków. Ołów jest pierwiastkiem toksycznym i jego spożycie -nawet w małych dawkach - może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u dzieci.
Te produkty są niebezpieczne
Importerem produktów jest Pepco Poland Sp. z o.o., a krajem pochodzenia - Chiny.
- Ceramiczny kubek 230 ml Psi Patrol KIDS (PLU 620733, partia 020225, kod 62073301)
- Ceramiczna miska 540 ml Psi Patrol KIDS (PLU 620734, partia 020225, kod 62073401)
- Ceramiczny talerz 19 cm Psi Patrol KIDS (PLU 620736, partia 020225, kod 2200162073661)
Sprzedaż zablokowana
Po otrzymaniu wyników badań szefostwo sieci sklepów Pepco natychmiast zareagowało - zablokowano sprzedaż, zdjęto produkty z ekspozycji i przekazano informacje do wszystkich placówek - nałożono blokady na kasy fiskalne uniemożliwiając dalszą sprzedaż. Informacja o konieczności zniszczenia i zutylizowania produktów zablokowanych została przekazana do sklepów Pepco.
