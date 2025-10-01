Klienci mogą zwrócić produkt w dowolnym sklepie Lidl bez okazywania paragonu. Wycofany produkt to: jabłka czerwone Gala Schnico luz z partii L 38/01, które były dostępne w wybranych sklepach Lidl między 16 a 22 września 2025 roku.

Inne jabłka są bezpieczne dla zdrowia

Pozostałe odmiany jabłek sprzedawane w sieci Lidl - zarówno te luzem, jak i paczkowane - nie są objęte procedurą wycofania.

Wycofywane jabłka nie nadają się do spożycia

Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w jabłkach z tej partii. W związku z tym nie nadają się one do spożycia i zostały natychmiast wycofane ze sprzedaży. Każdy klient, który zakupił jabłka z wyżej wymienionej partii, może zwrócić je w dowolnym sklepie Lidl. Nie ma konieczności okazywania paragonu.