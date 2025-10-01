Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Nowy podatek ma służyć zwiększeniu pieniędzy m.in. na zbrojenia. Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki, państwem, które ma być bezpieczne - a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię - to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy- wyjaśnił Donald Tusk. Dodał, że "lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny".

Podkreślił, że podatek nie uderzy w kondycję banków. Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć, jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej- dodał.

Nikomu nie muszę tłumaczyć, jak poważna jest sytuacja międzynarodowa – powiedział rzecznik rządu minister Adam Szłapka. Środki finansowe są bardzo potrzebne. Ze względu na inflację wysokie były stopy procentowe, co odbiło się na bardzo wysokich dochodach banków, stąd Rada Ministrów na wniosek ministra finansów zaproponowała, aby te najsilniejsze finansowo podmioty, które najwięcej zarabiają, objąć powiększonym podatkiem CIT – poinformował Szłapka.

Prof. Leszek Balcerowicz: Intelektualna i ekonomiczna aberracja

Jak ten krok oceniają eksperci? Marek Zuber z Akademii WSB nie spodziewa się dalszych poważnych spadków cen akcji banków po podwyżce podatku dochodowego dla tych instytucji. Jego zdaniem, część kosztów wynikających ze zmiany zostanie przerzucona na klientów.

Prof. Leszek Balcerowicz powiedział natomiast, że rządowa propozycja podwyższenia podatku dochodowego dla sektora bankowego to "intelektualna i ekonomiczna aberracja", "patologia" oraz "PRL-owskie myślenie". Były wicepremier i minister finansów ocenił na antenie RMF FM, że byłby to "cios we wzrost gospodarczy".

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zapisano w nim podniesienie stawki CIT płaconego przez banki do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc.

W propozycji nowej ustawy znalazły się także zapisy, dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – od 1 stycznia 2027 r.