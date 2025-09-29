Seniorzy mają tylko 12 dni, żeby to zrobić. Inaczej mogą nie otrzymać emerytury. ZUS ma prawo wstrzymać lub nawet wycofać przelew

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wystosował ważne przypomnienie skierowane do wszystkich osób pobierających jakiekolwiek świadczenia, takie jak emerytury czy renty. Instytucja podkreśla, że kluczowe dla ciągłości wypłat jest niezwłoczne informowanie o wszelkich zmianach danych osobowych, w szczególności numeru rachunku bankowego oraz adresu zamieszkania.

Nie zaktualizujesz danych? Oto konsekwencje

Zaniechanie tego obowiązku może prowadzić do poważnych problemów. W sytuacji, gdy ZUS przeleje środki na nieaktywny już numer konta, bank zwróci pieniądze do nadawcy, a świadczeniobiorca nie otrzyma swojej comiesięcznej wypłaty na czas. Problem ten często wychodzi na jaw dopiero w momencie, gdy senior orientuje się, że oczekiwany przelew nie dotarł.

Podobne komplikacje dotyczą osób, które otrzymują świadczenia w formie przekazu pocztowego. Nieaktualny adres zamieszkania uniemożliwi listonoszowi dostarczenie pieniędzy. Co więcej, ZUS ostrzega, że ma to również skutki prawne – wszelka oficjalna korespondencja wysłana na ostatni znany adres jest z mocy prawa uznawana za skutecznie doręczoną. Oznacza to, że wszelkie konsekwencje wynikające z nieodebrania pisma (np. dotyczące ważnych decyzji) obciążają adresata, nawet jeśli nie zapoznał się on z jego treścią z powodu niepoinformowania ZUS o zmianie adresu.

Kluczowy termin na zgłoszenie zmian

Aby uniknąć opisanych problemów, należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonego terminu. ZUS informuje, że każda zmiana danych adresowych lub numeru konta bankowego musi zostać zgłoszona najpóźniej na 12 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty świadczenia . Jak podkreśla rzeczniczka ZUS, zgłoszenie dokonane po tym terminie lub jego całkowity brak spowoduje, że wysłana emerytura lub renta zostanie cofnięta i wróci do Zakładu. Instytucja zwraca uwagę, że zapominanie o tym obowiązku lub zgłaszanie zmian zbyt późno jest zjawiskiem nierzadkim, zwłaszcza wśród seniorów.

Jak zaktualizować dane w ZUS?

ZUS oferuje dwa sposoby na dokonanie aktualizacji: