PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia.

Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł. Obecnie do PPK są zapisywane wszystkie osoby do 55. roku życia.

Coraz więcej Polaków oszczędza w PPK

Jak wynika z najnowszej informacji PPK, partycypacja w programie stale rośnie i na koniec sierpnia osiągnęła 55 proc. W tym wakacyjnym miesiącu do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączyło prawie 28 tysięcy nowych osób. W firmach prywatnych już prawie 63 proc. pracowników zapisało się do PPK. Liczba ta szybko zwiększa się także w sektorze publicznym.

Partycypacja w sektorze publicznym jest o ponad połowę niższa niż w sektorze prywatnym. W tym drugim sięga ona obecnie 62 proc., tymczasem w pierwszym właśnie po raz pierwszy przekroczyliśmy 30 proc. Jest tu więc jeszcze dużo do zrobienia – mówiła w niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK. Zwiększeniu udziału pracowników z budżetówki mają służyć organizowane szkolenia m.in. dla nauczycieli.

Nowy benefit dla pracowników

Nowym trendem jest to, że coraz więcej firm wpłaca więcej niż obowiązkowe minimum. Traktują to jako nowy benefit dla pracowników. Wpłaty dodatkowe od pracodawców wyniosły już prawie pół miliarda złotych.

W ciągu ostatnich trzech lat fundusze sporo zarobiły: liderzy osiągnęli stopę zwrotu przekraczającą 74 proc. Perspektywy są obiecujące: analitycy przewidują, że nadchodzące obniżki stóp procentowych mogą dodatkowo poprawić wyniki części obligacyjnej naszych portfeli.

Rząd szykuje zmiany w PPK?

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że rząd chce likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK. Ministerstwo Finansów wyjaśniło stanowczo, że nie planuje zmian w tym zakresie. "Środki gromadzone w PPK są prywatną własnością oszczędzającego, a tym samym dopuszczalne jest skorzystanie z nich w każdej chwili. Każdy uczestnik PPK, w ramach procedury wypłaty, posiada możliwość wycofania środków, co jednak nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z dalszego oszczędzania" - wyjaśniło ministerstwo.