Związek Miast Polskich podjął interwencję u minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych pochodzących z wyboru, a więc prezydentów, burmistrzów, wójtów i marszałków (i ich zastępców) oraz powołania, czyli sekretarzy i skarbników.

5-procentowe podwyżki z wyrównaniem

Minister Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że podpisała już rozporządzenie, które wprowadza 5-procentowe podwyżki dla tej grupy pracowników samorządowych. Zapewniła też, że w najbliższych dniach zostanie ono opublikowane i wejdzie w życie 14 dni później. Rozporządzenie wprowadzi podwyżki z wyrównaniem od 1 lipca br.

Pierwotnie podwyżki te znalazły się w nowelizacji rozporządzenia z 30 maja br. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jenak potem niespodziewanie zostały z niej wykreślone. W efekcie podwyżki z wyrównaniem od 1 marca br. otrzymali tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na umowę o pracę.

Podwyżki dla prezydenta i marszałka

W lipcu rząd przygotował kolejną nowelizację rozporządzenia, która objęła grupy pominięte w poprzednim rozporządzeniu. I zapowiedział, że podwyżki wejdą w życie w trzecim kwartale tego roku,.

Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządowej wyniosło w 2023 r. 7407,45 zł. Zgodnie z projektem maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wyniesie: