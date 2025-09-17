Związek Miast Polskich podjął interwencję u minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych pochodzących z wyboru, a więc prezydentów, burmistrzów, wójtów i marszałków (i ich zastępców) oraz powołania, czyli sekretarzy i skarbników.
5-procentowe podwyżki z wyrównaniem
Minister Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że podpisała już rozporządzenie, które wprowadza 5-procentowe podwyżki dla tej grupy pracowników samorządowych. Zapewniła też, że w najbliższych dniach zostanie ono opublikowane i wejdzie w życie 14 dni później. Rozporządzenie wprowadzi podwyżki z wyrównaniem od 1 lipca br.
Pierwotnie podwyżki te znalazły się w nowelizacji rozporządzenia z 30 maja br. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jenak potem niespodziewanie zostały z niej wykreślone. W efekcie podwyżki z wyrównaniem od 1 marca br. otrzymali tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na umowę o pracę.
Podwyżki dla prezydenta i marszałka
W lipcu rząd przygotował kolejną nowelizację rozporządzenia, która objęła grupy pominięte w poprzednim rozporządzeniu. I zapowiedział, że podwyżki wejdą w życie w trzecim kwartale tego roku,.
Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządowej wyniosło w 2023 r. 7407,45 zł. Zgodnie z projektem maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wyniesie:
- dla marszałków wojewódzkich powyżej 3 mln mieszkańców – 16 180 zł (wzrost o 4,95 proc.),
- dla marszałków wojewódzkich między 2 mln a 3 mln mieszkańców – 16 050 (4,11 proc.),
- dla marszałków wojewódzkich do 2 mln mieszkańców – 15 610 zł (4,98 proc.)
- dla prezydentów miast powyżej 300 tys. mieszkańców - 15 610 zł (4,98 proc.),
- dla prezydentów miast do 300 tys. mieszkańców – 14 960 zł (5,20 proc.)
- dla wójtów i burmistrzów w gminie powyżej 100 tys. - ą 14 960 zł (5,20 proc.),
- dla wójtów i burmistrzów w gminie od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 14 600 zł (5,19 proc.),
- dla wójtów i burmistrzów w gminie do 15 tys. mieszkańców 14 070 zł.
