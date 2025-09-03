"Trójmiasto, a właściwie Gdańsk, po raz kolejny wyłamał się z trendu, który obserwujemy w największych metropoliach. Tam deweloperzy wprowadzają do sprzedaży głównie mieszkania w segmencie popularnym, co ma stabilizujący wpływ na średnią cenę metra kwadratowego wszystkich lokali dostępnych w ofercie firm deweloperskich. Natomiast w Gdańsku pojawiają się na rynku bardzo drogie lokale, które windują średnią" - powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo.

Gdańsk wyprzedził Kraków. Tu są najdroższe mieszkania w Polsce

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła o 1 proc. do blisko 16,9 tys. zł. W rankingu najdroższych metropolii Trójmiasto zepchnęło więc na trzecią pozycję Kraków (około 16,7 tys. zł/m2), w którym średnia nie zmieniła się czwarty miesiąc z rzędu. Czwarte miejsce wciąż zajmuje Wrocław (około 14,7 tys. zł/m2), a dalej są Poznań (około 13,6 tys. zł/m2), Łódź (około 11,5 tys. zł/m2) i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (około 11,4 tys. zł/m2).

Ceny nowych mieszkań w Polsce. Warszawa wyłamała się z trendu

Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z sierpnia tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, w większości metropolii wciąż widać różnicę. Wyjątkiem jest Warszawa, w której średnia jest niemal taka sama. Warto też zwrócić uwagę, że w pozostałych metropoliach różnica jest coraz mniejsza. Na przykład we Wrocławiu - jeszcze w styczniu - wynosiła ona 12 proc., w czerwcu - 5 proc., w lipcu - 3 proc., a w sierpniu skurczyła się do 2 proc. W Trójmieście średnia cena metra kwadratowego była w czerwcu o 10 proc. wyższa niż rok temu, zaś w sierpniu - liczona r/r - 8 proc.

Spadek sprzedaży mieszkań. Ekspert wskazuje na dwa powody

Po ośmiu miesiącach o tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 roku z Warszawą rywalizuje Łódź. Zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła tu w sierpniu 1 proc. Z kolei w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu było to 2 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 5 proc.

- Sierpień przyniósł prawdopodobnie spadek sprzedaży nowych mieszkań. Nie powinno to dziwić z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to okres urlopowy. A po drugie, część potencjalnych nabywców wstrzymuje się z zawarciem umowy deweloperskiej w oczekiwaniu na spodziewaną we wrześniu obniżkę stóp procentowych. Należy się jednak liczyć z tym, że w sierpniu w większości metropolii skurczyła się oferta mieszkań. Deweloperzy wprowadzili ich bowiem na rynek mniej, niż sprzedali - zakończył Wielgo.