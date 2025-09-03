Rząd przygotował projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (numer projektu: UD286). To nowe rozwiązanie, które ma zapewnić realną pomoc gospodarstwom domowym o niskich dochodach w związku z utrzymującymi się wysokimi kosztami ogrzewania. Warunkiem jego otrzymania będzie spełnienie kryteriów dochodowych i faktycznej ceny ciepła. Oto szczegóły.
Czym jest bon ciepłowniczy w 2025 roku?
Nowa regulacja wprowadza bon ciepłowniczy, czyli dopłatę bezpośrednio dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła sieciowego. Świadczenie będzie przyznawane, jeśli cena ciepła przekroczy 170 zł za gigadżul (GJ). Jednocześnie obowiązują kryteria dochodowe – dla gospodarstw jednoosobowych limit wynosi 3272,69 zł miesięcznie, a w gospodarstwach wieloosobowych 2454,52 zł na osobę.
Ważne jest, że dopłata będzie dostępna również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Obowiązywać ma zasada "złotówka za złotówkę", czyli pomniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia. Dzięki temu nawet osoby nieznacznie przekraczające próg dochodowy nadal będą mogły skorzystać z bonu. Minimalna kwota wsparcia wyniesie 20 zł.
Ile wynosi bon ciepłowniczy w 2025 roku?
Kwota bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od poziomu cen ciepła obowiązujących po 1 lipca 2025 roku.
- przy cenie od 170 do 200 zł za GJ dopłata wyniesie 1000 zł rocznie.
- jeśli cena przekroczy 200 zł, ale nie więcej niż 230 zł za GJ, wsparcie wzrośnie do 2000 zł rocznie.
- najwyższy bon, czyli 3500 zł rocznie, otrzymają gospodarstwa domowe, które płacą powyżej 230 zł za GJ.
Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że ustawa powstała w dialogu z branżą ciepłowniczą i samorządami. – Zapewnienie niskich cen energii i ciepła dla Polaków to nasz obowiązek. Bon ciepłowniczy gwarantuje odpowiednie wsparcie rodzinom, które najbardziej odczuwają skutki kryzysu energetycznego – zaznaczył minister.
Od kiedy bon ciepłowniczy w 2025 roku?
Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Energii, a za jego realizację odpowiada minister Miłosz Motyka. Planowane przyjęcie przepisów przez Radę Ministrów ma nastąpić w trzecim kwartale 2025 roku, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026 możliwe było składanie wniosków. Bon ciepłowniczy obejmie dopłaty za drugą połowę 2025 roku oraz za cały rok 2026. Rząd przewiduje, że rozliczenia końcowe, w tym odwołania i postępowania sądowe, mogą być prowadzone nawet do 2031 roku.
Jak i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy w 2025 roku?
Zgodnie z założeniami projektu, wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego będzie można składać w urzędach gmin i miast. Rząd przewiduje także możliwość załatwienia sprawy zdalnie poprzez platformę ePUAP, co ma ułatwić dostęp do programu osobom z mniejszych miejscowości oraz tym, które wolą formalności załatwiać online.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków programu. Niezbędna będzie faktura, która pokaże, że cena ciepła w danym systemie przekracza 170 zł za gigadżul, a także zaświadczenia o dochodach, np. kopia deklaracji PIT albo dokument wydany przez KRUS.
Resort energii zapowiada również udogodnienia dla rolników. W ich przypadku ma zostać przygotowany specjalny kalkulator, który pozwoli łatwo wyliczyć wysokość dochodu przy rozliczaniu ryczałtem. Dzięki temu proces składania wniosku będzie mniej skomplikowany i nie będzie wymagał dodatkowych wyliczeń księgowych.
Dlaczego rząd wprowadza nowy bon ciepłowniczy w 2025 roku?
Do 30 czerwca 2025 roku funkcjonuje system rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Jego celem była ochrona wszystkich odbiorców w czasie największego kryzysu. Rząd ocenia jednak, że obecnie konieczne jest odejście od powszechnych dopłat. Nowy mechanizm ma być bardziej precyzyjnyi skoncentrowany na tych gospodarstwach domowych, które faktycznie potrzebują wsparcia.
