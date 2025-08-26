Rekordzista wypłacił 800 tys. zł - poinformował Polski Fundusz Rozwoju. Według "Business Insider" oznaczało, że musiał zarabiać średnio 472 tys. zł brutto miesięcznie, przy założeniu maksymalnych wpłat.

3,8 mln osób w PPK

PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się 3,8 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł.

Reklama

Osoba zarabiająca dotąd 5 tys. zł tylko dzięki swoim i wpłatom pracodawcy zgromadzi w rok 2,1 tys. zł. Jeśli zdecyduje się za zwrot po roku może liczyć na 1830 zł – wynika z wyliczeń Instytutu Emerytalnego dla "Faktu".

Przy innych pensjach wygląda to tak:

dochody 6 tys. zł - 2196 zł zysku

dochody 7 tys. zł - 2562 zł zysku

dochody 8 tys. zł - 2928 zł zysku

dochody 9 tys. zł - 3294 zł zysku

dochody 10 tys. zł - 3660 zł zysku

Reklama

Jak wyjaśnia gazeta, pracownik odzyska wszystkie swoje wpłaty i 70 proc. tego, co wpłacił pracodawca, ponieważ pozostałe 30 proc. zostanie zapisane na jego koncie w ZUS. Dopłaty państwa przepadną, a od zysków, jakie udało się wypracować, potrącony zostanie 19 proc. podatek Belki.

Pracownicze Plany Kapitałowe z luką w przepisach

Komisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że możliwość dowolnych wypłat z PPK to luka w przepisach, która jest sprzeczna z założeniami programu. "Zauważono, że wielu uczestników PPK zgromadzone środki na swoim rachunku traktuje jako dodatkowe źródło swoich dochodów, z którego może skorzystać w dowolnej chwili, a nie jako formę dodatkowego zabezpieczenia na emeryturze" - czytamy w raporcie KNF.

W mediach pojawiły się spekulacje, że Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany, które mają utrudnić wycofanie pieniędzy po roku czy dwóch. MF zaprzeczyło jednak tym informacjom. Zapewniło, że nie planuje ograniczeń w dostępie do zgromadzonych pieniędzy. Podkreślono, że środki w PPK są prywatną własnością uczestnika i mogą być wypłacone w dowolnej chwili, bez konieczności rezygnacji z dalszego oszczędzania.