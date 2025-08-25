W poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych, na realizację projektu Międzynarodowa Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej. Za tydzień początek roku szkolnego i pozwólcie państwo, że przedstawię dosłownie kilka danych kluczowych z punktu widzenia edukacji, ale też z punktu widzenia wyzwań, niepokojów, ale też dobrze prowadzonej polityki regionalnej, bo ten projekt jest przejawem takiej właśnie polityki - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz na konferencji po podpisaniu umowy.

Duże różnice pomiędzy uczniami ze wsi i z miasta

Przywołała tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wyniki języka angielskiego na wsi to jest 65 proc., w miastach powyżej 100 tysięcy – 77 proc. Matematyka, obszary wiejskie – 48 proc., miasta powyżej 100 tys. mieszkańców – 57 proc. W rodzinach, gdzie rodzice mają wyższe wykształcenie 90 proc. dzieci chodzi na zajęcia dodatkowe. W rodzinach, gdzie rodzice mają wykształcenie zawodowe – 37 proc. - wyliczała.

Według ministry, dane te mówią o "gigantycznym i narastającym rozjeździe szans edukacyjnych" między dziećmi i młodzieżą, która się urodzi w mniejszych miastach na obszarach wiejskich a młodzieżą i dziećmi, "które mają to szczęście, ten przywilej urodzenia się w dużych miastach”.

Wyjazdy zagraniczne, wymiany nauczycieli i uczniów

Podkreśliła, że tak nie powinno być. Taki rozjazd oznacza, że sam fakt miejsca urodzenia zaczyna decydować w Polsce o tym, jakie szanse edukacyjne, a tym samym szanse na dobrą pracę, ale też ujawnienia i rozwinięcia talentu ma dziecko. Przeciwdziałaniu tym rozwierającym się nożycom służy nasz program - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że program nie rozwiąże wszystkich problemów, ale jest działaniem dokładnie wycelowanym w ten problem, który - jak zaznaczyła - w Polsce od szeregu lat narasta.

Poinformowała, że z programu zostaną dofinansowane wyjazdy zagraniczne, wymiany nauczycieli i uczniów z regionów, w których jest wyższe bezrobocie, niższe dochody, a przede wszystkim niższe wyniki z matur i niższe wyniki egzaminu ośmioklasisty.

Prawie 91 mln zł na program

Celujemy w regiony, celujemy w miasteczka, obszary wiejskie, tam, gdzie z przyczyn czysto regionalnych dzisiaj jest trudniej i w efekcie szanse edukacyjne dzieci są mniejsze. Dostarczamy możliwość pojechania, wzięcia udziału w tych wymianach międzynarodowych i efekt takiej wymiany jest bardzo dostrzegalny, jeżeli zejdzie się na poziom konkretnej szkoły - powiedziała. Nie celujemy w konkretne osoby, dlatego, że takie celowanie w konkretne osoby oznaczałoby stygmatyzację młodzieży, stygmatyzację nauczycieli - wskazała ministra.

Poinformowała, że na realizację programu przeznaczone zostanie prawie 91 mln zł na tę edycję.Jeżeli się okaże, że to się sprawdza, a mamy nadzieję, że się sprawdzi, to jest możliwość jeszcze w tej perspektywie finansowej, czyli w tym budżecie przeznaczenia na to kolejnych środków. Podała, że program obejmie około 10 tys. osób. Dodała, że w całej tej edycji wymian szkolnych i wspierania wyjazdów, wymian zagranicznych udział weźmie około 50 tysięcy osób.

Wymiana szkolna większa niż studencka

To jest bardzo ważny dzień, to są bardzo duże środki- powiedział dyrektor Generalnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski. Poinformował, że skierowane zostaną na realizację projektów wymiany złożonych wiosną tego roku w ramach programu Erasmus+ i czekają na listach rezydentów. Dodał, że część środków zostanie uruchomiona bardzo szybko - pierwsze z projektów zostaną wsparte jeszcze w tym roku. - Generalnie realizacja będzie do końca perspektywy, czyli do 2027 roku - powiedział.

Przypomniał, że budżet programu Erasmus+ to w tym roku ponad 300 mln euro, ale są to środki dla całej edukacji: dla szkolnictwa wyższego, edukacji zawodowej i edukacji osób dorosłych, nie tylko dla edukacji szkolnej. Wskazał, że dzięki dodatkowym środkom z wymiany szkolnej będzie mogło skorzystać dwa razy więcej osób niż mogło z samego Erasmusa+.