Dziennik informuje że chociaż część spółek technologicznych na Zachodzie nie kryje, że kolejne serie dużych cięć zatrudnienia mają związek z wdrażaniem AI, to w Polsce większość specjalistów IT nie obawia się na razie konkurencji ze strony sztucznej inteligencji. Według przytoczonego przez gazetę sondażu agencji zatrudnienia ManpowerGroup, "tylko 23 proc. takich pracowników mówiło o ryzyku zastąpienia ich przez AI i nowe technologie. Częściej obawiali się tańszej konkurencji z zagranicy. I traktują w większości AI jako duże wsparcie w pracy".

Sztuczna inteligencja zabiera pracę informatykom

Jak podaje "Rzeczpospolita", wkrótce te opinie mogą ulec radykalnej zmianie i zauważa, że "już teraz statystyki dotyczące rekrutacji wskazują, że i w Polsce sztuczna inteligencja zaczęła negatywnie wpływać na rynek pracy w usługach informatycznych, w tym na trzon tego rynku – programistów”.

"Pomimo poprawy koniunktury w branży IT i rosnących przychodów spółek nie widać tego w rosnącej liczbie ofert pracy dla specjalistów. W dużej części dlatego, że drastycznie spadł popyt na początkujących juniorów, którzy do niedawna byli wsparciem dla doświadczonych specjalistów (midów i seniorów). Dziś ich rolę przejmuje sztuczna inteligencja” - czytamy.

"Niektóre zawody po prostu znikną całkowicie"

Eksperci już od dawna ostrzegają przed tym trendem. dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman "niektóre zawody po prostu znikną całkowicie". Jako przykład wskazał działy obsługi klienta. Teraz, gdy dzwonisz, odpowiada AI. To jakby superinteligentna, kompetentna osoba. Nie ma drzewek telefonicznych, nie ma przekierowań. Może zrobić wszystko, co mógłby zrobić każdy agent obsługi klienta w tej firmie. Nie popełnia błędów. Jest bardzo szybka. Dzwonisz raz - i załatwione - powiedział.

Zauważył, że zdolności diagnostyczne AI przewyższają już lekarzy. Dodał jednak, że on sam nie byłby skłonny powierzyć całej opieki medycznej wyłącznie sztucznej inteligencji. Według niego, znikną całe grupy zawodów, prezydenci krajów zaczną stosować się do zaleceń ChatGPT, a państwa będą używać sztucznej inteligencji jako broni masowego rażenia.