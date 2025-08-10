Przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele zostały wprowadzone stopniowo w 2018 roku. Na początku spośród wszystkich niedziel w roku – 29 było niedzielami handlowymi. W 2019 roku handlowych niedziel było tylko 15. Z kolei w 2020 roku liczba handlowych niedziel spadła do siedmiu i od tamtego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2025 roku mamy osiem niedziel handlowych.

Czy 10.08.2025 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w sierpniu 2025

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy akurat dziś planowali większe zakupy. Większość sklepów jest zamkniętych, bowiem 10 sierpnia 2025 roku przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że 10.08 obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą zamknięte i nie zrobimy tam zakupów.

Reklama

Najbliższa niedziela handlowa wypada 31 sierpnia. Z kolei następne niedziele nieobjęte zakazem handlu będą miały miejsce dopiero w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia. Oznacza to, że w tych dniach będzie można zrobić zakupy nawet w dużych marketach takich, jak:

Biedronka,

Lidl,

Aldi,

Auchan,

Kaufland,

Carrefour,

Netto,

Stokrotka,

Dino.

Reklama

Gdzie na zakupy 10.08.2025? Sklepy otwarte dzisiaj w niedzielę, 10 sierpnia

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę właścicielom sklepów grozi surowa kara finansowa — od 1 000 zł do nawet 100 000 zł. Warto jednak pamiętać, że przepisy nie są całkowicie jednoznaczne i zawierają listę wyjątków.

Oznacza to, że niektóre sklepy oraz placówki mogą działać legalnierównież w niedziele objęte zakazem, w tym także 10 sierpnia. Do wyjątków należą m.in.:

apteki,

stacje paliw,

piekarnie,

cukiernie,

sklepy prowadzone bezpośrednio przez właścicieli lub ich najbliższą rodzinę (np. Żabka).

Otwarte w niedzielę 10.08.2025 mogą być również restauracje, kawiarnie, puby, kwiaciarnie oraz sklepy zlokalizowane na terenie dworców. Warto pamiętać, że planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny.

Kalendarz niedziel handlowych 2025. Kiedy wypadają niedziele handlowe?

Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę przypada31 sierpnia. Warto już teraz zaplanować większe zakupy na koniec wakacji. Może to być też dobra chwila na zaopatrzenie dzieci w wyprawkę szkolną, bo już 1 września rozpocznie się rok szkolny.

Kolejne niedziele handlowe to dopiero grudzień – a więc czas, kiedy większość z nas zaczyna gorączkowe przygotowania do świąt. W tym roku handel będzie dozwolony w trzy grudniowe niedziele: 7, 14 i 21 grudnia. To ostatnia prosta przed Bożym Narodzeniem i dla wielu najważniejszy czas na świąteczne zakupy.

Niedziele handlowe w 2025 roku: