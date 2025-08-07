Ceny mieszkań w Polsce nadal rosną, ale nie wszędzie

W czerwcu ceny transakcyjne mieszkań wzrosły, potwierdzając trend, który trwa od początku 2025 roku. Jak wynika z raportu sporządzonego przez Cenatorium dla "PB" i Bankier.pl, wartość indeksu urban.one - ilustrującego sytuację na rynku w Polsce - była wyższa o 0,22 pkt niż w maju.

W Warszawie ceny wzrosły w tym czasie o 0,44 pkt. Spadki w ujęciu miesięcznym odnotowano we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Krakowie. Nie były jednak duże i wynosiły 0,2-1,5 proc.

Rynek wtórny zyskuje na znaczeniu. Lokalizacja kluczem

Z obserwacji ekonomisty Sławomira Horbaczewskiego wynika, że znaczenie rynku wtórnego rośnie. "Lokalizacja już wybudowanych, zwłaszcza wiele lat temu, mieszkań jest w większości nieporównywalnie lepsza niż tych wznoszonych obecnie" - czytamy.

Ekspertka rynku mieszkaniowego Otodomu Ilona Łyżczarz zauważa, że w czerwcu na siedmiu największych rynkach było w ofercie 46,2 tys. mieszkań z drugiej ręki. To o 5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,5 proc. więcej niż przed rokiem. Z danych Otodomu wynika, że na tych rynkach w sprzedaży jest niemal 63 tys. nowych mieszkań.

Stopa zwrotu z wynajmu mieszkań spada, ale nadal przekracza 5 proc.

Stopa zwrotu z inwestycji w mieszkanie na wynajem nieznacznie wzrosła i wynosi około 5,5 proc. dla dużych miast. Jest to jednak zdecydowanie mniej niż rok wcześniej, gdzie średnia stopa zwrotu przekraczała 6 proc. – mówi w "PB" starszy analityk ds. rynku nieruchomości Cenatorium, Małgorzata Wełnowska.

Średnia stawka najmu mieszkania w Warszawie wzrosła o ok. 0,5 proc. w ciągu miesiąca. W porównaniu z zeszłym rokiem wzrost wyniósł około 1 proc. Sytuacja na rynku najmu w pozostałych dużych miastach jest podobna do tej w stolicy. Średnie czynsze najmu rosną przede wszystkim w dużych miastach akademickich, gdzie popyt na najem w sezonie wakacyjnym jest większy - pisze "PB".