Obecnie w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami ustaw dotyczącymi emerytur stażowych – rozwiązania, które mogłoby umożliwić pracownikom odejście z rynku pracy nawet 5 lat wcześniej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów stażu i wysokości składek. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Dyskusja nad propozycją budzi jednak emocje w rządzie i parlamencie – obok argumentów o potrzebie wprowadzenia zmian pojawiają się też obawy o wysokie koszty reformy.

Czy rząd zmieni zasady przejścia na emeryturę? Projekty ustaw na stole

Pierwszy projekt to inicjatywa obywatelska przygotowana przez NSZZ "Solidarność". Związek od kilku lat zabiega o wprowadzenie takiego rozwiązania, argumentując, że wiele osób z bardzo długim stażem pracy – często w ciężkich warunkach – nie jest w stanie pracować do osiągnięcia obecnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Drugi projekt został złożony przez Lewicę, która jasno deklaruje poparcie dla reformy. Politycy tej formacji przekonują, że emerytury stażowe to rozwiązanie sprawiedliwe społecznie, umożliwiające godne zakończenie kariery zawodowej osobom, które przepracowały kilkadziesiąt lat.

Oba projekty dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Zakładają, że prawo do emerytury stażowej zyskają:

kobiety po 35 latach pracy,

po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach pracy.

Dla kogo emerytury stażowe? Dwa warunki do spełnienia

Podstawowy warunek to zgromadzenie na koncie emerytalnym składek pozwalających na wypłatę co najmniej 100 proc. minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. W debacie pojawiają się także propozycje zaostrzenia zasad – np. wydłużenie stażu do 38 lat dla kobiet i 43 lat dla mężczyzn oraz wymóg składek pozwalających na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury (około 2255 zł brutto).

Ile będą kosztować emerytury stażowe? Budżet państwa pod presją

Według szacunków ekspertów, koszt wprowadzenia emerytur stażowych to około 14 miliardów złotych rocznie. Ministerstwo Finansów obawia się, że tak duże wydatki mogą nadwyrężyć budżet. Z kolei resort rodziny, pracy i polityki społecznej wyraźnie popiera reformę. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, aby przekonać go do pozytywnego stanowiska wobec projektu.

Dlaczego emerytury stażowe są potrzebne?

Zwolennicy reformy, w tym przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda, podkreślają, że wielu pracowników z wieloletnim stażem, zwłaszcza w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego, nie jest w stanie pracować do 60. czy 65. roku życia. Emerytury stażowe mają być odpowiedzią na potrzeby tych osób, umożliwiając im wcześniejsze zakończenie pracy po kilkudziesięciu latach aktywności zawodowej.

Kiedy zapadną decyzje w sprawie emerytur stażowych?

Oba projekty przeszły już pierwsze czytanie w Sejmie. Na razie jednak rząd nie zajął oficjalnego stanowiska, choć miało ono zostać przygotowane do końca 2024 roku, Przyszłość reformy zależy m.in. od negocjacji między resortem rodziny a Ministerstwem Finansów. Jeżeli uda się osiągnąć kompromis, emerytury stażowe mogą stać się rzeczywistością jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Czy Polacy dostaną prawo do wcześniejszej emerytury?

Pytanie o to, czy emerytury stażowe wejdą w życie, pozostaje otwarte. Pewne jest jedno – temat budzi ogromne zainteresowanie społeczne i polityczne. Jeśli projekty Lewicy i „Solidarności” zostaną przyjęte, wielu pracowników będzie mogło przejść na emeryturę nawet 5 lat wcześniej.