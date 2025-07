Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski poinformował, że wkrótce do wykazu prac rządu trafi kolejna transza projektów legislacyjnych, których celem jest usprawnienie rynku mieszkaniowego w Polsce. Wśród nich znajdują się propozycje dotyczące:

przywrócenia użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe;

nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i lepszego zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym;

rozszerzenia weryfikacji dochodowej lokatorów;

zakazu automatycznego dziedziczenia umów najmu mieszkań komunalnych.

Ustawy, które wkrótce trafią na biurko prezydenta, zakładają przeznaczenie do 2030 roku nawet 45 mld zł na wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego. Ministerstwo planuje etapowe wdrażanie reform.

Użytkowanie wieczyste wraca do budownictwa mieszkaniowego

Wśród najbardziej znaczących zmian znajduje się projekt ustawy przywracającej użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowej kategorii użytkowania – dedykowanej społecznemu budownictwu czynszowemu.

– Nie wiem, dlaczego w poprzedniej kadencji zlikwidowano możliwość ustanowienia użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Użytkowanie wieczyste jest znane nie z okresu PRL-u, ale już od starożytności... – uzasadniał Lewandowski.

Nowe przepisy mają wprowadzić niższą opłatę początkową – do 10 proc. wartości nieruchomości – oraz niską roczną opłatę do 0,3 proc. Ma to zapobiec podwyżkom czynszów i ułatwić rozwój taniego najmu.

Zmiany w ustawie o własności lokali i wspólnotach mieszkaniowych

Kolejna nowelizacja ma dotyczyć ustawy o własności lokali i zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

– Opracowaliśmy nowe, ciekawe rozwiązania, które ucywilizują funkcjonowanie sektora wspólnot mieszkaniowych – zapowiedział wiceminister. – Nie chcę mówić o szczegółach, bo one zawsze budzą emocje, dopóki nie zostaną wyłożone i pokazane jako konkretne przepisy – dodał Lewandowski.

Nowy sposób ustalania stawek czynszu w mieszkaniach komunalnych

Ministerstwo planuje też rozszerzenie weryfikacji dochodowej najemców lokali komunalnych – nie tylko wobec nowych umów, ale także tych zawartych przed 2019 rokiem. Wprowadzone zostaną nowe krajowe limity dochodowe.

– Jeżeli ktoś przekroczy w mieście stołecznym Warszawa – wynajmując mieszkanie komunalne – próg dochodowy, od którego jest uzależnione wejście do systemu mieszkań komunalnych, będzie miał podniesiony czynsz niemal automatycznie – np. za 40-metrowe mieszkanie do około 3 tys. zł – zauważył Lewandowski.

Wiceminister zaznaczył, że system ma działać sprawiedliwie, eliminując sytuacje, w których osoby zamożne korzystają z taniego najmu.

Zakaz automatycznego dziedziczenia mieszkań komunalnych

Kolejną istotną zmianą jest zakaz automatycznego dziedziczenia umów najmu mieszkań komunalnych, niezależnie od dochodów osoby dziedziczącej.

– Obecnie jest tak, że możesz zarabiać nawet 100 tys. zł miesięcznie, ale jeśli twoi rodzice mieli mieszkanie komunalne i wykażesz, że z nimi mieszkałeś przed ich śmiercią, wchodzisz w najem z automatu. Uważamy, że to jest po prostu niesprawiedliwe – argumentował Tomasz Lewandowski.

Rząd chce, by samorządy mogły weryfikować dochody i majątek potencjalnych najemców dziedziczących mieszkania, tak by system wspierał osoby rzeczywiście potrzebujące.