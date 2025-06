Ostatni dzwonek na złożenie dokumentu dla przedsiębiorców korzystających z maksymalnej ceny energii

Przedsiębiorcy, w tym mikro, małe i średnie firmy, które od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystały z maksymalnej ceny energii elektrycznej (693 zł/MWh), mają obowiązek złożyć informację o pomocy publicznej (pomoc de minimis) swojemu sprzedawcy energii do 30 czerwca 2025 roku. Termin ten jest kluczowy, ponieważ maksymalna cena energii traktowana jest jako pomoc publiczna, co wynika z Ustawy z maja 2024 roku o bonie energetycznym.

Co się stanie, jeśli nie złożysz dokumentu na czas?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz sprzedawcy energii, tacy jak Tauron Sprzedaż, jasno ostrzegają: brak złożenia tej informacji do 30 czerwca 2025 roku spowoduje korektę rozliczeń za drugie półrocze 2024 roku. Oznacza to, że zamiast preferencyjnej ceny maksymalnej, zostaną zastosowane ceny wynikające z indywidualnych umów biznesowych, a sprzedawca energii będzie miał prawo doliczyć do faktur różnicę wraz z odsetkami. Daniel Iwan, Rzecznik Prasowy Tauron Sprzedaż, podkreśla, że złożenie elektronicznego formularza zajmuje zaledwie kilka minut i pozwala firmie zachować ustawową cenę prądu.

Jak złożyć wymagany dokument?

Informację o pomocy, na podstawie wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, możesz złożyć na kilka sposobów:

Online : Poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronach sprzedawców energii (np. na stronie Tauron). Jest to najszybsza i najwygodniejsza metoda.

: Poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronach sprzedawców energii (np. na stronie Tauron). Jest to najszybsza i najwygodniejsza metoda. Listownie : Wysyłając list na adres sprzedawcy energii (np. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice – liczy się data nadania).

: Wysyłając list na adres sprzedawcy energii (np. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice – liczy się data nadania). Osobiście: W wybranym punkcie obsługi klienta właściwego sprzedawcy energii.

Sprzedawcy energii od początku roku informują klientów o tym wymogu poprzez e-maile, SMS-y, korespondencję pocztową i komunikaty medialne.