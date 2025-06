"Trzynastki" priorytetem Ministerstwa, ale kiedy wypłata?

Wiceminister kultury Maciej Wróbel potwierdził, że sprawa wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego to "jeden z głównych priorytetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Ma to być kluczowy element zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Posłanka Lidia Czechak w swojej interpelacji pytała, czy "trzynastki" będą możliwe do wypłacenia już za rok 2025. Niestety, harmonogram prac legislacyjnych wskazuje, że nie nastąpi to tak szybko. Jak podaje samorzad.pap.pl, ministerstwo planuje przedstawić projekt nowelizacji jesienią 2025 roku. Proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych przewidziano na pierwszą połowę 2026 roku. Resort zakłada, że nowelizacja ustawy trafi do Sejmu w drugiej połowie 2026 roku i zostanie przyjęta na początku 2027 roku. Oznacza to, że pracownicy kultury na "trzynastki" będą musieli poczekać.

Zmiany dla pracowników kultury

Ministerstwo rozpoczęło prace nad nowelizacją od powołania zespołu zadaniowego, który analizuje obecne przepisy. Aktywnie w proces włączają się również przedstawiciele środowiska kultury. Jak podaje samorzad.pap.pl, Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury już złożyło swoje rekomendacje, proponując m.in. wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych dla pracowników kultury.

Stowarzyszenie argumentuje, że "nie ma powodu, aby różnicować pracowników, których praca jest finansowana z tego samego źródła tj. budżetów samorządów, ze względu na to w jakim podmiocie pracują. Obecna regulacje dyskryminują pracowników instytucji kultury w stosunku do pracowników innych podmiotów samorządowych". Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina, że propozycje zmian do ustawy można przesyłać na adres ustawa@kultura.gov.pl do 15 czerwca.