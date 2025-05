Brzoska chce uprościć 800 plus

Portal Fakt.pl opisuje propozycję rewolucyjnych zmian w programie świadczenia wychowawczego 800 plus, wysuniętą przez miliardera Rafała Brzoskę, szefa zespołu ds. deregulacji. Główna idea nie polega na ograniczaniu wypłat, lecz na znacznym usprawnieniu procesu przyznawania świadczeń, co miałoby uwolnić rodziców od corocznego obowiązku składania wniosków.

Reklama

Obecnie, jak zaznacza portal, rodzice muszą każdego roku do 31 maja składać wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o przedłużenie wypłaty 800 plus na kolejny okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku do końca czerwca, ryzykują utratę części lub całości świadczenia za dany miesiąc.

Zespół Brzoski proponuje koniec biurokracji

Nowatorska propozycja zespołu Brzoski zakłada, że proces przyznawania świadczenia 800 plus odbywałby się automatycznie. Pieniądze byłyby przyznawane na podstawie danych już zgromadzonych w państwowych rejestrach, takich jak PESEL czy baza ZUS. Rafał Brzoska, cytowany w artykule, podkreśla kluczowe korzyści wynikające z tej zmiany.

Co się zmieni?

Miałoby to ułatwić życie rodzinom, skrócić czas oczekiwania na wypłatę środków, obniżyć koszty administracyjne po stronie instytucji obsługujących program oraz zredukować ryzyko błędów ludzkich i formalnych, takich jak błędne numery kont czy podwójne wnioski na to samo dziecko. Propozycja ma na celu uczynienie systemu bardziej efektywnym, wygodnym i mniej obciążonym biurokracją.

Portal przypomina, że Rafał Brzoska, znany również jako szef InPostu, objął stanowisko pełnomocnika przedsiębiorców ds. deregulacji na prośbę premiera Donalda Tuska, z zadaniem uproszczenia polskiego prawa. Zmiany w 800 plus są częścią szerszego pakietu propozycji mających na celu ułatwienie życia Polakom, zaprezentowanego 28 maja.