1700 zł dla każdego Polaka – bez składania wniosków, bez kryterium dochodowego, bez wyjątków. Brzmi jak rewolucja? Właśnie o to chodzi. Nowy pomysł, który miałby zastąpić 800 plus, 300 plus i emerytalne dodatki, już wywołuje emocje. Czy państwo naprawdę może wypłacać każdemu po 1700 zł miesięcznie? Sprawdzamy, co wiadomo o propozycji bezwarunkowego dochodu podstawowego.