ZUS płaci 654,48 zł miesięcznie. A dochód nie ma znaczenia. Kto może otrzymać wsparcie?

Od 1 marca 2025 roku ZUS wypłaca dodatek do renty rodzinnej w wysokości 654,48 zł. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć wniosek, a ZUS wypłaci pieniądze po 30 dniach. Dodatek przysługuje każdemu uprawnionemu do renty rodzinnej, niezależnie od wieku czy osiąganych dochodów.

Od 1 marca 2025 roku ZUS podniósł, w ramach corocznej waloryzacji, kwotę dodatku dla sieroty zupełnej do 654,48 zł miesięcznie. Jest to jedno z mniej znanych świadczeń, przysługujące osobom pobierającym rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców. Dodatek wypłacany jest również, gdy ojciec dziecka jest nieznany, a matka zmarła. Co ważne, jego przyznanie nie zależy od wieku ani dochodów osoby uprawnionej, a pełna kwota trafia na konto beneficjenta, ponieważ nie podlega opodatkowaniu.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie uzupełniające rentę rodzinną i nie podlega podziałowi między rodzeństwo – każde uprawnione dziecko otrzymuje pełną kwotę. Rocznie daje to dodatkowe 7 853 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej mogą otrzymać:

Osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłych rodzicach

Osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłej matce, gdy ojciec jest nieznany

Ważne informacje dotyczące dodatku dla sieroty zupełnej

Nie obowiązuje kryterium wieku.

Nie ma znaczenia dochód osoby uprawnionej.

Dodatek nie podlega opodatkowaniu.

Świadczenie nie podlega podziałowi między rodzeństwo.

Procedura składania wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej jest prosta. Należy wypełnić formularz ERRD (wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej) i dołączyć do niego akty zgonu obojga rodziców lub akt zgonu matki wraz z aktem urodzenia potwierdzającym brak danych ojca. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem pełnomocnika, pocztą lub w konsulacie RP za granicą.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Dodatek wypłacany jest razem z rentą rodzinną, w tych samych terminach, zazwyczaj przelewem na konto bankowe. W tytule przelewu widoczne będą odrębne kwoty renty i dodatku.

Co zrobić, jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku dla sieroty zupełnej?

Jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku dla sieroty zupełnej, masz prawo do odwołania w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce ZUS. Sprawa trafi następnie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne. Warto dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków. W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy prawnej lub konsultanta ZUS (tel. 22 560 16 00, e-mail: cot@zus.pl).

Inne świadczenia dla sierot zupełnych

Osoby uprawnione do dodatku dla sierot zupełnych mogą również kwalifikować się do innych form wsparcia, takich jak: