Narodowy Bank Polski poinformował, że od 21 maja dostępna jest nowa pięciozłotowa moneta okolicznościowa z serii "Odkryj Polskę" – "Tykocin". Została wyemitowana w standardzie obiegowym z rewersem przedstawiającym wizerunek kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, w nakładzie do 1 000 000 sztuk. Można ją zamieniać według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Moneta z kościołem z Tykocinie

Barokowy kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej jest jednym z najpiękniejszych zabytków doby staropolskiej w Tykocinie. To niezwykła budowla. Budowa murowanej świątyni chrześcijańskiej w mieście jest ściśle związana z realizowanym od lat 40. XVIII w. zamysłem właściciela Tykocina Jana Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego, regulacji jego zabudowy według reguł barokowej urbanistyki.

Najbardziej charakterystycznym elementem tykocińskiego kościoła jest niezwykła elewacja frontowa, będąca przykładem tzw. fasady parawanowej. Fasada parawanowa świątyni w Tykocinie jest zakończona dzwonnicą i wieżą zegarową, które wydają się obejmować miasto i zachęcać do odwiedzenia kościoła.

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, zamykający wschodnią pierzeję uregulowanego rynku, został zbudowany w latach 1742–1749. Sam korpus wzniesiono w latach 1742–1745 zapewne według projektu architekta Tomasza Bellotiego II, natomiast dalsze prace zostały przejęte przez nadwornego architekta Branickiego – Jana Henryka Klemma. Dokonał on korekty pierwotnego planu i zaprojektował fasadę kościoła, wieże-dzwonnice, arkadowe łączniki z fasadą oraz bramę z popiersiami ewangelistów (1748–1749). Około 1775 r. nad tympanonem fasady nadbudowano schodkowy szczyt zaprojektowany przez białostockiego architekta Józefa Sękowskiego.

NBP zapowiada kolejną monetę

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją. Kolejna emisja jest zaplanowana na 27 maja 2025 r. Wtedy Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł z serii "W Polskę wierzę" – "Jasna Góra – duchowa stolica Polski".