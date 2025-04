Dwuzłotówka z 1994 roku

Dwuzłotówka z 1994 roku jest cennym znaleziskiem dla kolekcjonerów, ponieważ jej wartość na aukcjach może sięgać nawet 300-400 zł. Jej wyjątkowość wynika z faktu, że wybito jedynie 79 644 sztuk, co czyni ją jedną z najrzadszych monet obiegowych III RP.

Moneta z 1994 roku warta krocie

Moneta dwuzłotowa z 1994 roku, choć wprowadzona do obiegu po denominacji, ma historyczne znaczenie ze względu na datę wybicia, która poprzedza reformę walutową. Dla kolekcjonerów jest to symboliczny "pierwszy rocznik" nowej waluty po transformacji ustrojowej. Wartość monety zależy od jej stanu zachowania – im lepszy, tym wyższa cena. Dodatkowo, wszelkie błędy mennicze lub nietypowe cechy, takie jak przesunięcia wybicia czy różnice w kolorze, mogą znacząco podnieść jej wartość kolekcjonerską.

Nie tylko monety. Te banknoty również są sporo warte

Oprócz monet, również banknoty mogą osiągać wartość znacznie przewyższającą ich nominał. Przykładem są tzw. "solidy" – banknoty, których numer seryjny składa się z powtarzających się cyfr, np. AC1111111. W każdej serii znajduje się tylko 9 takich banknotów, co czyni je unikatowymi i poszukiwanymi przez kolekcjonerów.

Banknoty z serii zastępczych, takie jak 50-złotowy banknot z serią "YA", mogą osiągać wysokie ceny, nawet do 1500 zł w stanie obiegowym. Dodatkowo, wartość banknotu wzrasta, gdy posiada on niski numer seryjny. Przykładem jest banknot 50 zł z serią "YA0000589", który w 2023 roku trafił na aukcję. Jego cena wywoławcza wynosiła 10 tys. zł, a minimalna kwota zakupu to 27 tys. zł. Wysoka cena wynikała z faktu, że był to banknot o najniższym znanym numerze seryjnym z tej serii.

