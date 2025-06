Zamknięte drzwi w piątek. Gdzie urzędy będą nieczynne?

W nadchodzący piątek mieszkańcy wielu miejscowości napotkają zamknięte drzwi urzędów. Tak będzie między innymi w Krynicy Morskiej, gdzie, jak poinformowali urzędnicy, "nie będzie prowadzona obsługa interesantów we wszystkich komórkach organizacyjnych urzędu". W pilnych sprawach zachęcają do kontaktu elektronicznego.

Również Urząd Gminy Radzymin pozostanie zamknięty, a pracownicy odpracowali ten dzień, wydłużając czas pracy w czwartek 13 czerwca i pracując w sobotę 14 czerwca. W Nadarzynie dodatkowy dzień wolny przysługuje za Święto Konstytucji 3 Maja, które w tym roku wypadło w sobotę.

Wiele innych gmin i miast, w tym Ostrowite, Milejczyce, Wilga, Szklarska Poręba, Komorniki, Konstancin-Jeziorna, Będzin i Miedzichowo, również będzie miało zamknięte urzędy w ten piątek.

Jednak nie wszyscy urzędnicy skorzystają z długiego weekendu. Urząd w Trzebini będzie czynny od 7:00 do 11:00, a w gminie Piątek bez zmian.

Ustawowo wolny piątek po Bożym Ciele? Samorządowcy na "tak"

Kwestia wolnego piątku po Bożym Ciele zyskała na znaczeniu po tym, jak do Kancelarii Prezydenta trafiła petycja postulująca rozszerzenie listy dni ustawowo wolnych od pracy. Autor petycji proponuje, aby wolne były również: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Święto Flagi RP, piątek po Bożym Ciele, Dzień Zaduszny i Sylwester. Uzasadnia to chęcią spędzenia więcej czasu z rodziną, magią świąt oraz faktem, że w te dni często i tak firmy i szkoły mają wolne.

Serwis Samorządowy PAP zapytał samorządowców o ich zdanie na temat ustanowienia piątku po Bożym Ciele dniem wolnym ustawowo.

Mateusz Wojciechowski, wójt gminy Ostrowite, stwierdził: Ten jeden dzień w roku na pewno nie wpłynie na urzędowanie całej jednostki samorządu, dlatego uważam że piątek po Bożym Ciele powinien być dniem wolnym od pracy, przynajmniej w sferze publicznej. Te 8 godzin w ciągu roku dla urzędu nie ma najmniejszego znaczenia. Podkreślił również komfort psychiczny dla pracowników.

Karolina Łotecka, sekretarz gminy Miedzichowo, podzieliła podobne zdanie: Uważam, że na funkcjonowanie naszego urzędu by to nie wpłynęło. Chyba już nasi mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że faktycznie po Bożym Ciele zamykamy urząd w ramach urlopów i nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, która by do nas wróciła negatywnie. Zauważyła, że mieszkańcy nie zgłaszają problemów z zamkniętym urzędem.

Sebastian Sawicki, wójt gminy Milejczyce, dodał: Na pewno byłoby to przydatne dla ludzi, choć nie był pewien, czy potrzebne jest ustawowe wydłużanie wolnego.

Samorządowcy zgodnie przyznają, że taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na funkcjonowanie ich urzędów, a z pewnością podniósłby zadowolenie pracowników i ułatwił życie mieszkańcom.