Musisz zapłacić 430 zł podatku do 15 maja. Za co ta opłata?

Osoby fizyczne w całej Polsce, których dotyczy obowiązek uregulowania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości, muszą uiścić należną kwotę, wynoszącą nawet do 430 zł, do 15 maja. Tysiące Polaków jest zobowiązanych do dokonania tej wpłaty, na którą czekają już odpowiednie gminy. Podatek ten jest związany z posiadaniem określonych rodzajów gruntów, budynków lub lokali.