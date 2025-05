Zasiłek stały i zasiłek okresowy a nowe progi dochodowe. Ile wynosi zasiłek stały i zasiłek okresowy w 2025 roku? Kiedy są wypłacane?

Zasiłek stały to forma wsparcia finansowego przyznawana przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Jest on adresowany do osób dorosłych, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie podjąć żadnej pracy, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do otrzymania zasiłku stałego przysługuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Osobom pełnoletnim prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe, pod warunkiem ich całkowitej niezdolności do pracy oraz miesięcznego dochodu nieprzekraczającego ustalonego progu dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.

Osobom dorosłym żyjącym w rodzinie, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy, a dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od wymaganego kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie.

Wymóg całkowitej niezdolności do pracy musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem, takim jak orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub dokument potwierdzający zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej.

Zasiłek okresowy stanowi pomoc finansową przeznaczoną dla osób i rodzin, które doświadczają tymczasowych problemów materialnych, często wynikających z choroby lub utraty pracy, co skutkuje brakiem środków na pokrycie bieżących, podstawowych wydatków życiowych. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się:

Osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, których dochód jest niższy od ustawowo określonego kryterium dochodowego dla osoby samotnej.

Rodziny, w których łączny dochód przypadający na wszystkich członków rodziny jest niższy od progu dochodowego ustalonego dla rodziny.

Zasiłek stały i okresowy a nowe kryteria dochodowe obowiązujące od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku podstawą do przyznania zarówno zasiłku stałego, jak i okresowego są zaktualizowane progi dochodowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 roku, obowiązują następujące kryteria dochodowe:

Dla osoby samotnie gospodarującej: 1010 zł (poprzednio 776 zł).

Dla osoby w rodzinie: 823 zł (poprzednio 600 zł).

Wysokość zasiłku stałego i okresowego w 2025 roku

Kwoty przyznawanych zasiłków, zarówno stałego, jak i okresowego, są ustalane indywidualnie. Decyzja o wysokości świadczenia opiera się na analizie konkretnej sytuacji finansowej wnioskodawcy.

W przypadku zasiłku stałego, jego wysokość jest równa różnicy między 130 proc. obowiązującego kryterium dochodowego a faktycznym dochodem osoby samotnej lub dochodem na osobę w rodzinie. Od stycznia 2025 roku wprowadzono zmiany w minimalnej i maksymalnej wysokości tego świadczenia. Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi obecnie 100 zł miesięcznie, natomiast maksymalna możliwa kwota to 1229 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku okresowego zależy od różnicy pomiędzy obowiązującym kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Jednocześnie przepisy określają minimalną kwotę tego zasiłku – nie może być ona niższa niż 50 proc. wspomnianej różnicy, ani niższa niż 20 zł miesięcznie.

Termin wypłaty zasiłku stałego i okresowego

Zasiłek stały jest wypłacany każdego miesiąca, najpóźniej do 15. dnia. Jeśli 15. dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wypłata realizowana jest w dniu poprzedzającym. Zasiłek okresowy jest wypłacany co miesiąc, najpóźniej do 20. dnia. Tak jak w przypadku zasiłku stałego, jeśli 20. dzień przypada na dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane dzień wcześniej.