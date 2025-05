Jesteś właścicielem psa lub kota? Miałeś obowiązek zrobić to do końca kwietnia

Mimo że niewielu jest tego świadomych, podatek od posiadania psa jest obecny w polskim systemie prawnym od 1991 roku. Decyzja o jego pobieraniu leży w gestii lokalnych samorządów. Obecnie opłata ta jest egzekwowana w miastach takich jak Szczecin, Kraków, Sopot czy Inowrocław, natomiast zrezygnowały z niej m.in. Warszawa, Katowice, Wrocław i Poznań. W rzeczywistości podatek ten stanowi roczną opłatę za posiadanie psa, którą zobowiązani są uiścić właściciele tych zwierząt lub osoby, na których terenie pies przebywa.

Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku od psa spoczywa na niemal każdym posiadaczu czworonoga, z pewnymi wyjątkami, do których zaliczają się:

osoby legitymujące się orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, posiadające psa asystującego,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

seniorzy powyżej 65. roku życia, prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe,

rolnicy odprowadzający podatek rolny, pod warunkiem posiadania maksymalnie dwóch psów.

Każdego roku Minister Finansów określa maksymalną stawkę podatku od psa w drodze obwieszczenia dotyczącego lokalnych podatków i opłat. Na rok 2025 najwyższa możliwa opłata za psa wynosi 178,26 zł rocznie. Jednak to konkretna gmina decyduje o finalnej wysokości tej daniny, która nie może przekroczyć ustalonego limitu. Podatek ten można uregulować w kasie urzędu gminy, przelewem na wskazane konto bankowe, lub u upoważnionego przez gminę inkasenta. Zazwyczaj termin płatności przypada do 30 kwietnia danego roku. W przypadku, gdy ktoś stanie się posiadaczem psa w ciągu roku, opłata powinna zostać uiszczona w ciągu 2 miesięcy od momentu nabycia zwierzęcia.

Co grozi za brak opłacenia podatku od psa?

Nieuiszczenie podatku za posiadanie psa lub kota może skutkować nałożeniem na jego właściciela kary grzywny w wysokości do 500 zł. W skrajnych przypadkach gmina ma prawo skierować sprawę do sądu. Właściciel, który nie wniesie wymaganej opłaty za psa, naraża się na mandat w wysokości sięgającej 500 złotych. W ostateczności gmina może podjąć kroki prawne i skierować sprawę do sądu.

Chociaż funkcjonuje określenie "podatek od kota", tak naprawdę chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) płatny, gdy kupujemy kota za więcej niż 1000 zł. Właściciel musi zapłacić ten podatek, jeśli koszt zakupu kota przekroczył 1000 zł, chyba że kot pochodzi z adopcji (ze schroniska), został otrzymany w formie darowizny o wartości mieszczącej się w limicie zwolnionym z opodatkowania, lub przy zakupie otrzymano fakturę VAT (co ma miejsce, gdy sprzedającym jest firma lub hodowca zwolniony z VAT).

Zgodnie z polskimi przepisami, nabycie kota może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), wynoszącym 2 proc. wartości zwierzęcia. Przykładowo, przy zakupie kota za 2000 zł, należny podatek wyniesie 40 zł. Podatek ten jest jednorazowy, a kupujący ma 14 dni od daty zawarcia umowy na jego zapłatę oraz złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3. Deklarację można złożyć online lub osobiście.

Co grozi za brak opłacenia podatku od kota?

Niewywiązanie się z obowiązku zapłaty podatku PCC od zakupu kota może skutkować nałożeniem przez urząd skarbowy kary finansowej. Wysokość grzywny może wynosić od 1/10 do 20-krotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

