Już niebawem rozpocznie się sezon Pierwszych Komunii 2025. Zarówno dla dzieci, które przystępują do tego sakramentu, jak i ich rodziców oraz bliskich to bardzo ważny dzień.

Komunia 2025. Kiedy w maju 2025 są komunie? Terminy

Zgodnie z polską tradycją obowiązującą od lat komunie organizowane są zazwyczaj w maju. Zdarza się, że w niektórych parafiach komunie odbywają się w kwietniu, tuż po Wielkanocy lub w czerwcu. Uroczystość przez wiele lat miała miejsce w niedzielę, ale od pewnego czasu organizowana jest również a nawet głownie w sobotę.

Dzieci przystępujące do komunii oraz ich rodzice i bliscy biorą udział zazwyczaj w porannej mszy. Zdarza się, że komunia odbywa się po południu, jeśli organizowana jest w soboty. Do tego sakramentu najczęściej przystępują uczniowie drugich klas szkoły podstawowej a więc, gdy mają siedem lub osiem lat.

W 2025 roku komunie, jeśli będą organizowane w majowe weekendy, będą odbywać się:

10-11.05

17-18.05

24-25.05

31.05-1.06

Często komunia nie jest organizowana w pierwszy weekend maja, jeśli zahacza o tzw. majówkę czyli 1-3 maja. To zazwyczaj tzw. długi weekend, kiedy wielu Polaków wyjeżdża.

Komunia 20525. Ile pieniędzy włożyć do koperty?

Pieniądze w kopercie to najczęściej wręczany prezent komunijny. Jaką kwotę włożyć do koperty? To jedno z tych pytań, które najczęściej zadają sobie goście zaproszeni na komunię. Wszystko rzecz jasna zależy od budżetu, jakim dysponujemy. Kwota włożona do koperty zależy również od tego, jaka relacja łączy nas z dzieckiem i jego rodziną.

W 2025 roku przewidywana kwota pieniędzy włożona do koperty to od 500 d0 1000 zł.

rodzice chrzestni - 500-1000 złotych

babcia i dziadek - 300-800 zł

ciocia, wujek oraz dalsza rodzina 300-500 zł

sąsiedzi, przyjaciele - 100-300 zł

Komunia 2025. Ile pieniędzy na komunię od chrzestnych?

Jak zostało to wspomniane wcześniej chrzestny oraz chrzestna dają dziecku na komunię większe sumy pieniędzy niż pozostali goście. W 2025 roku ta kwota wynosi od 500 do 1000 zł, ale może być wyższa i sięgać 2,5-3 tys. zł. Bywa, że chrzestni składają się i wręczają jedną kopertę. Czasami decydują się na zakup konkretnego prezentu zamiast pieniędzy np. laptopa albo wyjazdu na wycieczkę.

Komunia 2025. Co w prezencie zamiast pieniędzy?

Bywa, że nie mamy ochoty dawać w prezencie na komunię koperty z pieniędzmi lub wolimy, by prezent był bardziej symboliczny i stał się pamiątką na długie lata. Do popularnych upominkóww sezonie komunijnym 2025 można zaliczyć:

dewocjonalia - medalik, różaniec, Biblia, ryngraf

biżuterię - łańcuszki, pierścionki, kolczyki

bony prezentowe na biżuterię lub książki

sprzęt elektroniczny - smartwatch, słuchawki, tablet

rowery, hulajnogi

Komunia 2025. Ile kosztuje talerzyk na komunię w 2025 roku?

Od kilku lat rodzice częściej decydują się na zorganizowanie przyjęcia komunijnego w restauracji niż w domu. To zazwyczaj największe finansowe obciążenie dla rodziny dziecka. Z roku na rok kwota, jaką trzeba zapłacić za tzw. talerzyk, czyli od gościa, rośnie. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wesel, sale czy stoliki w restauracjach cieszących się dużą renomą trzeba rezerwować nawet z trzyletnim wyprzedzeniem.

Komunia 2025 to kwota za talerzyk w wysokości 150-200 zł. W niektórych restauracjach cena ta wynosi nawet 400-500 zł. W menu przewidziana jest zazwyczaj zupa, drugie danie oraz przystawki. Wiele restauracji wlicza w tę kwotę również słodki bufet, napoje bezalkoholowe - woda, soki oraz ciepłe - kawa, herbata. Dodatkowym wydatkiem jest tort komunijny. W 2025 roku jego koszt to wydatek rzędu 300-600 zł.